Pasaulio vicečempionai nesugebėjo palaužti Maroko rinktinės

Pasaulio taurės rungtynėse Kroatijos rinktinė valdė kamuolį net 64 procentus viso laiko ir turėjo ne vieną progą pelnyti įvartį, tačiau marokiečiai apsigynė sėkmingai. Maroko atstovai blokavo net penkis kroatų bandymus smūgiuoti.

Tiek kroatai, tiek marokiečiai iš viso į vartų plotą pataikė po du kartus. Kroatai taip pat kėlė net 5 kampinius, o Marokas – nė vieno.

Maroko atstovai per visą rungtynių laikotarpį prasižengė 17 kartų, o jų priešininkai kroatai – 11.

Luka Modric has played in a World Cup in each of the last three decades 🍷 pic.twitter.com/1tQhi4vMcl