Pasaulio teniso lyga: intriguojanti Džokovičiaus ir Kyrgioso dvikova neįvyko

Trečiajame turnyro mače „Eagles“ komanda 38:31 nugalėjo „Falcons“ ekipą.

Mišrių dvejetų mače „Falcons“ žaidėjai Grigoras Dimitrovas ir Aryna Sabalenka 2:6, 7:6 (7:4), [10:7] palaužė Biancos Andreescu ir Rohano Bopannos pasipriešinimą.

Moterų vienetuose „Eagles“ atstovaujanti prancūzė Caroline Garcia (WTA-4) per 66 minutes 6:4, 6:3 įveikė ispanę Paulą Badosą (WTA-13).

Jau pirmajame mačo geime P.Badosa laimėjo varžovės padavimų seriją, bet C.Garcia po kelių minučių atsakė tuo pačiu. Seto lūžis įvyko dešimtajame geime, kai C.Garcia realizavo dar vieną „break pointą“.

Antrajame sete P.Badosa vėl epizodiškai turėjo iniciatyvą, kai pirmoji laimėjo varžovės padavimų seriją, tačiau ir vėl jau kitame geime C.Garcia atsakė tuo pačiu. Prancūzė vėliau laimėjo dar vieną varžovės padavimų seriją ir surengė spurtą 4:0. P.Badosa dar bandė gelbėtis, bet devintajame geime nerealizavo dviejų „break pointų“.

Tikėtasi, kad paskutiniame vakaro mače įvyks Vimbldono finalo pakartojimas tarp serbo Novako Džokovičiaus (ATP-5) ir australo Nicko Kyrgioso (ATP-22). Galimybė išvysti šį mačą traukė žiūrovus į areną. Deja, buvo pranešta, kad „Falcons“ atstovaujantis N.Džokovičius pasijautė prastai ir nepadės komandai, nors buvo korte ir ją palaikė.

Breaking: Novak Djokovic won’t play tonight against Nick Kyrgios. He is on court supporting his team, but says he isn’t feeling.



It’s Grigor Dimitrov against the Aussie so we won’t have a rematch from the Wimbledon final.



Crowd… isn’t happy as expected. It’s packed today. pic.twitter.com/KaNGkZaE9w