Pasaulio snukerio čempionu tapęs O‘Sullivanas pakartojo šiuolaikinės eros titulų rekordą

Visus mačus bent 5 partijų persvara laimėjęs R.O‘Sullivanas šios tendencijos nelaužė ir finale, kuriame 18:13 įveikė tautietį Juddą Trumpą (4). Tai buvo 15-a R.O‘Sullivano pergalė prieš J.Trumpą per 30 jų akistatų.

Ronnie O’Sullivan wins his seventh snooker world championship and equals Stephen Hendry’s tally for the most of the modern era. The GOAT. #SnookerWorldChampionship pic.twitter.com/uRlSiUiWjL

Nors J.Trumpas finale laimėjo pirmąją partiją, tačiau tai ir buvo vienintelė akimirka, kai jis pirmavo finale. R.O‘Sullivanas varžovui į tai atsakė spurtu 5:0. J.Trumpas dar pabandė nepaleisti snukerio legendos į priekį ir priartėjo iki 4:5, bet R.O‘Sullivanas tada laimėjo net 5 partijas iš eilės. J.Trumpas per likusią finalo dalį rimčiau pasipriešinti varžovui taip ir nebepajėgė.

„Juddą aš jau laikau vienu iš geriausių žaidėjų snukerio istorijoje. Stengiausi žaisti kaip įmanoma labiau atsipalaidavęs. Manau, kad tai buvo vienas geriausių mano pasirodymų, žinant tai, prieš kokį varžovą žaidžiau. Galvos dėl rekordų nesukau. Žinojau, kad jei mąstysiu apie rekordus, tuomet tikrai sužaisiu prastai. Žaidžiu ne dėl rekordų, o todėl, man patinka snukeris. Šiame sezone mėgavausi kiekvienu turnyru. „The Crucible“ patalpose įprastai atsiskleidžia visos blogiausios mano savybės, tačiau žadu čia atvykti ir kitąmet, nors tai gal ir nėra pati geriausia idėja“, – sakė R.O‘Sullivanas.

Tuo tarpu J.Trumpas sveikino savo „dievuką“ su pergale: „Didžiuliai sveikinimai Ronnie, man buvo garbė su juo žaisti prie vieno stalo. Noriu jam padėkoti už tai, kad jis jaunystėje leisdavo su juo pasitreniruoti.

Daug ko išmokau iš jo. Ronnie yra geriausias visų laikų žaidėjas. Iki šiol jis vis tobulėja. Per 31-ą finalo partiją jis praktiškai nė karto nesuklydo. Mano nuomone, jis buvo visa galva aukščiau už visus kitus šio čempionato dalyvius. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad galėjau bent šiek tiek jam pasipriešinti. Tiesiog stengiausi mėgautis žaidimu“.

1993: Ronnie O'Sullivan beats Stephen Hendry to become youngest ever ranking winner at the UK Championship aged 17.



2022: Ronnie O'Sullivan becomes oldest ever world champion aged 46 to equal Stephen Hendry's record of seven Crucible titles.



29 years of greatness. pic.twitter.com/YWm6Ih4Fnx