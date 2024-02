Pasaulio plaukimo čempionate išdalinta dar daugiau medalių komplektų

Vyrų 200 m plaukime peteliške pirmą kartą pasaulio čempionu tapo japonas Tomoru Honda, distanciją įveikęs per 1 min. 53.88 sek. Sidabrą pelnė italas Alberto Razzetti (1:54.65), bronzą – austras Martinas Espernbergeris (1:55.16).

Įdomu tai, kad T.Hondai triumfuoti nesutrukdė net ir trauma. Japonas praėjusią savaitę savo namuose paslydo ir pasisuko čiurną – skausmus jis jaučia iki šiol.

Tomoru Honda takes GOLD🥇(with a sprained ankle no less). 1:53 is a great time especially when not physically 100%.



Marchand is far from a lock in this event in Paris.