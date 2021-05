Pasaulio ledo ritulio čempionatas: norvegai atsitiesė, britai vėl pralaimėjo

Pirmose dienos rungtynėse Slovakijos rinktinė A grupėje 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) palaužė Didžiąją Britaniją ir iškovojo antrą pergalę iš tiek pat galimų.

Praėjus vos 25 sekundėms Marekas Hrivikas išvedė slovakus į priekį – 1:0. Į antrąjį kėlinį slovakai nusprendė vartininką Branislavą Konradą pakeisti Juliusu Hudaceku, kurį netrukus „pakrikštijo“ britų lyderis Liamas Kirkas (22:03), išlyginęs rezultatą – 1:1.

It took @hockeyslovakia only 25 seconds to get on the scoreboard!😲🇸🇰 #GBRSVK pic.twitter.com/kXJUCtV5xs