Pasaulio kurčiųjų krepšinio čempionato vicečempionų treneris Rakutis: „Nematau reikalo liūdėti“

„Lietuvos rinktinė su Izraelio komanda buvo viena jauniausiu čempionate. Būtent patirties ir šalto proto pritrūko mūsų krepšininkams per pirmąsias minutes. Rungtynes pradėjome per minkštai. Buvome susitarę, kad kausimės su atletiškesniais, fiziškai stipresniais varžovais, tačiau to nebuvo, – pripažino lietuvių ekipos vyriausiasis treneris Rolandas Rakutis. – Po pirmųjų atakų paleidome amerikiečius, o vėliau visą laiką vijomės. Susitikimui baigiantis mums pavyko sušvelninti skirtumą, tačiau pripažįstu, kad šiai dienai varžovai yra pajėgesni“.

Paprašytas apskritai įvertinti Lietuvos vyrų pasirodymą čempionate, R. Rakutis negailėjo gerų žodžių auklėtiniams.

„Labai džiaugiamės antra vieta. Įvertinsime šį pasiekimą tada, kai nurims emocijos. Matant kylančią Lietuvos Trispalvę šalia JAV ir Ukrainos vėliavų buvo labai džiugu. Nemaža dalimi prie puikaus žaidimo prisidėjo ir ištikimieji sirgaliai, palaikę krepšininkus. Neliko abejingi ir Kretoje stovyklaujantys ir net čia gyvenantys lietuviai, atvykę į areną pasirgti už saviškius. Apskritai nematau reikalo liūdėti – tarp Europos komandų esame stipriausi. Ateityje ši Lietuvos rinktinė dar nudžiugins“, – pažadėjo strategas.

REKLAMA

REKLAMA

Į geriausiųjų čempionato krepšininkų penketuką pateko ir 18-metis mūsų komandos gynėjas Benas Šimanauskas.

Lietuvos kurtieji iškovojo medalius penktame čempionate iš eilės. 2007, 2011 ir 2015 m. mūsų taikliarankiai dabinosi auksu, 2019 ir 2023 m. – sidabru.

Krepšininkai į Lietuvą, Vilniaus oro uostą iš Herakliono grįš sekmadienį 22.20 val.