Pasaulio krepšinio čempionato pamatus drebinantys latviai: kokia yra braliukų sėkmės paslaptis?

Latviai dar turės šansą pratęsti savo žygdarbį, kai šiandien, trečiadienį, pasaulio čempionato ketvirtfinalyje susitiks su Vokietija. Mačą nuo 11.45 val. tiesiogiai transliuos portalas tv3.lt ir TV3 kanalas.

„Ką jie ten pas save namuose valgo? Du Baltijos broliai, kartu turintys mažiau nei 5 mln. gyventojų žais pasaulio čempionato ketvirtfinalyje!“. Štai taip sarkastiškai prieš kelias dienas FIBA klausė savo socialiniuose tinkluose omenyje turėdami Lietuvos ir Latvijos rinktinę.

Dabar jau savo kelią pasaulio čempionatę tęs tik vienas Baltijos brolis.

Turbūt prieš čempionatą nedaug kas tikėjosi tokio įspūdingo jų žygio, ypač atsižvelgiant į faktą, kad prieš pat pirmenybes dėl traumos latviai neteko savo didžiausios žvaigždės Kristapo Porzingio.

„Prieš čempionatą lūkesčiai nebuvo dideli, nes praradome K. Porzingį, – pokalbio metu su tv3.lt sakė Latvijos sporto žurnalistas ir komentatorius Kasparas Dvinskis. – Jausmas buvo toks, kad komandos pagrindinis tikslas buvo patekti į olimpinę atranką. Tad nukeliauti į Džakartą, laimėti prieš Libaną, veikiausiai pralaimėjimas prancūzams, paskui iškritus po pirmo etapo kitame įveikti kelis varžovus ir būti tarp 25 čempionato komandų“.

„Tarsi tai buvo minimalus tikslas, kuris buvo akivaizdus. Visi manė, kad daugmaž taip ir bus“, – sakė latvių rungtynes pasaulio čempionate komentuojantis K. Dvinskis.

Būtent patekimas tarp 25 čempionato komandų garantuoja vietą kitų metų atrankoje į Paryžiaus olimpines žaidynes. Bet latviai vis dar turi šansų jau šiose pirmenybėse padaryti kur kas daugiau.

Kokia jų sėkmės paslaptis?

„Sunku pasiruošti latviams, jei tu esi jų varžovas. A. Gražulis buvo mūsų lyderis mače su brazilais. Manote, kad brazilai ruošėsi ir kalbėjo prieš mačą apie jį? Jie kalbėjo apie A. Žagarą, D. Bertanį, bet juos žudė A. Gražulis. Tad sunku ruoštis prieš tokią komandą, kai nežinai, kas tądien sužais, kas iššaus, kas bus lyderis. Visi žaidžia kaip kumštis ir tai matosi aikštėje“, – pokalbio metu teigė K. Dvinskis.

Latvių gretose net šeši žaidėjai vidutiniškai pelno daugiau nei po 10 taškų per rungtynes. Rezultatyviausias yra D. Bertanis (14 tšk.), A. Gražulis ir R. Šmitas prideda po 13,4 tšk., D. Bertanis – 12,4 tšk.

„Jei, pavyzdžiui, ruošiatės slovėnams žinote, ką turite sustabdyti. Pristabdę L. Dončičių galite tikėtis pergalės. Su latviais viskas kitaip, nes tu nežinai, kaip prieš juos ruoštis. Manau, tai yra raktas į sėkmę. Po lyderio netekties treneris Luca Bianchi suprato, kad svarbiausia įskiepyti žaidėjams pasitikėjimą.

Prarasti nėra ko, o tik laimėti. Visi dabar turi įdėti savo indėli. Aišku, kažkur lydėjo sėkmė, buvo fantastiškų metimų, bet be to sporte neapsieisi. Bendra komandos dvasia yra labai gera. Jie supranta, kad visi turi pasitempti. Nėra jokių išimčių“, – tikino TV3 Latvija sporto žurnalistas ir komentatorius.

