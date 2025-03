Pasaulio čempionate – vienas dramatiškiausių finišų istorijoje, septynkovėje estas iškovojo sidabrą

Nandzinge (Kinija) sekmadienį finišavo pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas.

Itin dramatiškas buvo moterų 60 m barjerinio bėgimo finalas. Nugalėjusi Bahamų atstovė Devynne Charlton finišavo per 7.72 sek. ir 0.01 sek. aplenkė šveicarę Ditaji Kambundji (7.73). Net 3 sportininkės nuo nugalėtojos atsiliko 0.02 sek. ir fiksavo 7.74 sek. laikus. Visgi, po fotofinišo bronza atiteko jamaikietei Ackerai Nugent, o lenkė Pia Skrzyszowska su amerikiete Grace Stark liko už podiumo.

