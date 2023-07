Pasaulio čempionatą pasitinkantys Lietuvos plaukikai – apie išsikeltus tikslus ir olimpinių kelialapių medžioklę

Vilniaus oro uoste šiandien buvo išlydėti Rūta Meilutytė, Kotryna Teterevkova, Andrius Šidlauskas ir Danas Rapšys, kurie papasakojo, kokius tikslus užsibrėžė čempionatui ir kaip apskritai vertina šį sezoną.

Tikslai – skirtingi

Visi keturi į Japoniją besiruošiantys plaukikai sau kelia skirtingus tikslus. Štai K. Teterevkova teigė, kad šįkart, kaip ir kiekviename čempionate, tikslas yra pagerinti asmeninį rezultatą, o R. Meilutytė sakė, kad konkrečių tikslų nėra užsibrėžusi, tačiau tikisi, kad plaukimai bus smagūs.

„Noriu maksimaliai atiduoti viską, ką turiu, ir pasimėgauti, pasidžiaugti, pasidaryti sau šventę, kiek įmanoma. Kaip bus, tai bus matyt. Noriu atiduoti viską ir smagiai praplaukti“, – sakė ji.

Tuo tarpu tikslų sau kelti taip pat neskubėjęs D. Rapšys sakė, kad dabar šioje sporto šakoje galima tikėtis bet ko.

„Tikslų net neįsivaizduoju, žinant, kas čia vyksta plaukimo pasaulyje. Negaliu pasakyti nei kas, nei kaip, kur plauks. Aš pats nežinau, kiek pats galiu plaukti, bet stengsimės labai gerai techniškai plaukti, kad būtų treneriai laimingi“, – šypsojosi jis.

Trenerio iškeltus tikslus sieks įgyvendinti ir A. Šidlauskas:

„Finalas, aišku. Ką trenerė liepė padaryti, tai parvežti normatyvą ir finalą. Bandysiu vykdyti jos norus.“

Olimpinių kelialapių medžioklė tęsiasi

Iš šių keturių Lietuvos plaukikų tik du – R. Meilutytė ir D. Rapšys – kol kas yra įgyvendinę olimpinį normatyvą ir jau gali būti ramūs dėl artėjančios Paryžiaus olimpiados.

Nors abu plaukikai taip greitai kelialapio iškovoti nesitikėjo, tačiau neslėpė, kad dabar plaukti yra daug ramiau.

„Net ir nebuvo to tikslo kelialapį gauti, bet pavyko, tai galiu tiesiog į Paryžių nuplaukti pasroviui. Dėl to smagu labai“, – sakė R. Meilutytė.

„Tie olimpiniai kelialapiai atsirado, nes tiesiog buvau gerai pasiruošęs. Dėl jų tikrai mes nesistengėme.

Dabar atsiradęs vandens pojūtis visai geras, tai norisi pasibandyti, kaip čia išeis“, – pridėjo ir D. Rapšys.

Vis dar progą gauti bilietą į Paryžių gaudantys A. Šidlauskas ir K. Teterevkova vieningai sakė, kad norisi normatyvą įgyvendinti kuo greičiau.

„Geriau yra kuo anksčiau padaryti normatyvą, nes tada bus lengvesnis kelias treniruotis be streso. Visiems sportininkams, manau, taip yra, nes tada gali atsiduoti 100 proc., be streso, kad tau reikia pasidaryti jį per varžybas. Viskas apskritai geriau būna“, – kalbėjo A. Šidlauskas.

„Dėl savo ramybės, aišku, geriausia padaryti normatyvą kuo anksčiau ir netempti iki pat galo, bet visada stengiuosi praplaukti kuo greičiau ir matysime, ar pataikysiu, ar ne“, – pridūrė K. Teterevkova.

Čempionato lokacija palanki ne visiems

Paklausti, kaip sekėsi pasiruošimas Japonijoje vyksiančiam čempionatui, atletai teigė, kad šis sezonas yra lengvesnis, todėl ir pasirengimas vyko sklandžiau.

„Puikiai vyko pasiruošimas. Viskas smagiai, Kaune, mylimam mieste, kur draugai, namai, mylimas baseinas.

Jaučiuosi gerai, džiaugiuosi vasara. Labai laukiu Japonijos, laukiu kol valgysiu sušius. Jei pavyks aplankyti ką nors įdomesnio, būsiu labai laiminga“, – optimistiškai nusiteikusi kalbėjo R. Meilutytė.

Nors Rūtai Japonija ir kelia geras sąsajas, tačiau D. Rapšys ir kartu su juo besitreniruojantis A. Šidlauskas teigė, kad gerą pasiruošimą šiek tiek užgožia nemalonūs prisiminimai iš praeitų apsilankymų Azijoje.

„Man Azijoje šiaip nepatinka. Kiek esu buvęs Kinijoje, Japonijoje, tai būdavo labai sunku. Dabar važiuojame 10 dienų prieš, tai tikėkimės įsivažiuosime į tą ritmą.

Sunkiausia laiko skirtumas, kultūra kita, maistas kitoks ir tai šiek tiek muša iš vėžių. Būni pripratęs, kai visur kitur visi atsipūtę, o ten visi lankstosi, labai paslaugūs, tai labai keista“, – juokėsi 28-erių D. Rapšys.

„Skrendant į Amerikos pusę yra lengviau adaptuotis man. Azijoje man tikrai kokias dvi savaites reikia prieš važiuoti, daryti adaptaciją.

Nenoriu prisišnekėti, bet ten man dažnai kažkokios nesėkmės būna, bet manyčiau, kad šį kartą esu psichologiškai suradęs tą sportinę dvasią, pašaukimą, ugnelę, tai viskas bus gerai.

Kiek trenerė sakė, kaip aš atrodau pagal plaukimo formą, tai jeigu viskas bus gerai su galva, bus nusiteikimas, tai viskas bus puikiai“, – kalbėjo A. Šidlauskas.

Sezonas – banguotas

Praėjusiame sezone plaukikai turėjo derintis prie itin intensyvaus grafiko, tad šiemet ramesnį tvarkaraštį R. Meilutytė vertina puikiai.

„Ir fizine, ir psichologine prasme lengviau. Kai tų varžybų tiek daug nėra viena po kitos, tai smagu. Daugiau vasaros, daugiau laiko prie ežero, prie jūros. Ramiai stengiuosi žiūrėti net ir kai tų varžybų daug, bet tikrai ramesni metai“, - pripažino R. Meilutytė.

D. Rapšys taip pat pridūrė, kad po šio čempionato tikisi surasti laiko pailsėti, o ypač, kai kitąmet laukia itin svarbūs plaukimai.

„Aš tikiuosi, kad pora savaičių (poilsio) bent gausime. Kiek žinau, grįšiu net anksčiau iš Japonijos nei turėčiau, nes neplauksime paskutinėmis dienomis, tai tikiuosi bus truputį lengviau ir galėsime atsipūsti.

Kitas sezonas koks laukia, tai bus oi... Jaučiu, kad ir per Kalėdas plauksime normaliai“, – sakė D. Rapšys.

Nors A. Šidlauskas teigė, kad sezonas jam įdomesnis nebent dėl trenerių pokyčių, tuo pasigirti negalėjo K. Teterevkova.

„Šį sezoną labai daug sirgau ir tikrai buvo nemažai atkritimų. Sirgau koronavirusu, gėriau antibiotikus, tai bus labai įdomu, kaip pasiseks šį sezoną pasaulio čempionate.

Buvo taip, kad treniravomės, startavome varžybose, o po jų susirgau ir vėl reikėjo iš naujo pradėti. Tokių etapų, kai reikia pradėti iš naujo mokytis plaukti, šį sezoną tikrai buvo nemažai. Labai buvo sunku, bet nieko nepadarysi“, – kalbėjo ji.

Primename, kad į „World Aquatics“ pasaulio čempionatą vyks devyni mūsų šalies sportininkai. Šuolių į vandenį varžybose Lietuvai atstovaus Sebastian Konecki ir Martynas Lisauskas, o plaukimo – atrankos laikotarpiu „A“ normatyvus sėkmingai įvykdę Rūta Meilutytė, Kotryna Teterevkova, Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas ir Aleksas Savickas bei „B“ normatyvus pasiekę Erikas Grigaitis ir Daniil Pancerevas, padėsiantys komandai ir kombinuotose plaukimo estafetėse.

„World Aquatics“ pasaulio čempionatas vyks Fukuokoje, Japonijoje. Šuolių į vandenį rungtys vyks liepos 14–22 d., o plaukimo – liepos 23–30 d.