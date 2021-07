Pasaulio čempionas Kroosas baigia karjerą Vokietijos rinktinėje

Madrido „Real“ žaidėjas Vokietijos rinktinėje debiutavo 2010 m. ir sužaidė 106 rungtynes bei nusprendė prisijungti prie trenerio Joachimo Lowo, kuris komandą palieka po dar ilgesnio laiko – 15 metų.

„Už Vokietijos rinktinė žaidžiau 106 rungtynes. Kito karto nebus. Būčiau labai norėjęs ir viską atidavęs, kad šis skaičius būtų 109 ir prisidėtų dar vienas čempiono titulas. Šį sprendimą pasitraukti po čempionato priėmiau jau labai seniai. Man jau seniai buvo aišku, kad nebūsiu pasirengę 2022 m. pasaulio taurei Katare.

Daugiausiai dėl to, kad noriu visiškai sutelkti dėmesį į ateinančių metų savo tikslus su „Real“ komanda. Nuo šiol aš sąmoningai leisiu sau pertraukėles, kurių, kaip nacionalinės rinktinės žaidėjas, neturėjau vienuolika metų. Be to, kaip vyras ir tėtis, taip pat noriu būti šalia žmonos ir trijų vaikų.

Man buvo didelė garbė, kad galėjau dėvėti šiuos marškinėlius tokį ilgą laiką. Tai dariau su pasididžiavimu ir aistra. Ačiū visiems gerbėjams ir rėmėjams, kurie palaikė mane plojimais ir šūksniais. Taip pat ačiū ir kritikams už papildomą motyvaciją.

Pabaigoje norėčiau labai padėkoti J.Lowui. Jis padarė mane nacionalinės rinktinės žaidėju ir pasaulio čempionu. Jis manimi patikėjo ir mes kartu rašėme sėkmingą istoriją jau ilgą laiką. Man tai buvo garbė ir sėkmės Hansi Flickui“, – sakė T.Kroosas.

T.Kroosas Vokietijos rinktinėje debiutavo 2010 m. kovą prieš Argentiną ir tik šeši žaidėjai už Vokietijos rinktinę yra sužaidę daugiau nei jis.