Pasaulio biatlono taurės persekiojimo lenktynėse – nepasirodęs Vytautas Strolia ir įspūdingas norvego triumfas

Po nelengvos sezono pradžios atsitiesęs norvegas startavo tik 11-as, bet sugebėjo iškovoti pergalę. J. T. Boe numušė 19 taikinių iš 20 ir finišavo per 33 min. 5.1 sek. Už jo liko net trys tautiečiai – Johannesas Dale-Skjevdalis (+22.6 sek., 3 baudos ratai), sprinto laimėtojas Tarjei Boe (+28.4, 2) ir antrą vietą sprinte užėmęs Sturla Holmas Laegreidas (+39.2, 2). Tuo tarpu į penktą vietą iš trečios nukrito švedas Sebastianas Samuelssonas (+48.5, 3).

The King reclaims the throne with a premier victory this season, backed by a complete Norwegian podium sweep. Bravo! 🔥🔥🔥#biathlon #HOCH23 pic.twitter.com/V5FnDjv6eo

