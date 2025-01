Pasaulio biatlono taurėje – ilgiau nei 6 metus lauktas Lietuvos moterų rinktinės pasirodymas

Auksą laimėjo Vokietijos rinktinė (Stefanie Scherer, Selina Grotian, Sophia Schneider ir Franziska Preuss). Vokietės panaikino kiek daugiau nei 25 sek. deficitą, o lyderei F.Preuss estafetę perdavė turėdamos tik 0.7 sek. atsilikimą. F.Preuss šaudė idealiai ir išplėšė vokietėms pergalę. Nugalėtojos finišavo per 1 val. 7 min. 47.6 sek. Jos išvengė baudos ratų ir panaudojo tik 4 papildomus šovinius.

