Pasaulio biatlono čempionate sprinte lietuviams trūko greičio, o trasoje dominavo norvegai

Auksą iškovojo pagrindinis favoritas norvegas Johannesas Thingnesas Boe. Sezono lyderiui triumfuoti nesutrukdė net ir vienas baudos ratas – jis finišavo per 23 min. 21.7 sek. 29-erių J.T.Boe jau 14-ą kartą tapo pasaulio čempionu ir iš viso laimėjo 26-ą pasaulio čempionatų medalį per karjerą.

J.T.Boe su 14 aukso medalių visų laikų rikiuotėje įsitvirtino antroje vietoje. Jį lenkia vienintelis tautietis Ole Einaras Bjoerndalenas (20 aukso, 14 sidabro, 11 bronzos).

Antras Oberhofe buvo J.T.Boe brolis Tarjei (+14.8 sek., 0 baudos ratų), o trečias buvo dar vienas norvegas Sturla Holmas Laegreidas (+39.9, 1). Sėkmingai pasirodė mūsų kaimynas latvis Andrejus Rastorgujevas. Jis finišavo 7-as (+1:02.4, 0).

A Boedium party at the World Championships in Oberhof! 🥳



🥇🇳🇴 Johannes Thingnes Boe

🥈🇳🇴 Tarjei Boe

🥉🇳🇴 Sturla Holm Laegreid



Watch live on https://t.co/bk5aBBso9Q and follow along on the Official IBU App! 📲 pic.twitter.com/9421z8F3uZ