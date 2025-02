Pasaulio biatlono čempionate – geriausias Maksimo Fomino karjeros pasirodymas

Auksą iškovojo prancūzas Ericas Perrot (47:58.1 min., 1 baudos min.). 23-ejų sportininkui tai 3-ias pasaulio čempionato auksas per karjerą ir pirmas individualioje rungtyje (ankstesni 2 aukso medaliai iškovoti estafetėse).

Sidabrą laimėjo italas Tommaso Giacomelis (+52.4 sek., 1), bronzą – prancūzas Quentinas Fillonas Maillet (+1:59.5, 3). Vos 20-ą vietą užėmė favoritas norvegas Johannesas Thingnesas Boe, prašovęs 5 kartus (+4:19.9).

This is looking like a golden day for @eric_perrot1 😍



