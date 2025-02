Paaiškėjo Europos moterų krepšinio čempionato burtų krepšeliai

Jame kartu su Lietuvos nacionaline komanda taip pat pakliuvo Šveicarija, Portugalija ir Švedija. Tai reiškia, jog šios šalys tikrai netaps lietuvių varžovėmis grupių etape.

Pirmajame krepšelyje atsidūrė Ispanijos, Prancūzijos, Serbijos bei Belgijos rinktinės.

Į antrąjį krepšelį pateko Vokietijos, Italijos, Turkijos ir Čekijos komandos.

Galiausiai trečiajame krepšelyje yra Juodkalnijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos ir Slovėnijos rinktinės.

Burtų traukimo ceremonija įvyks kovo 8 d. Graikijoje. Europos čempionatas birželio 18–29 dienomis vyks Čekijoje, Vokietijoje, Graikijoje ir Italijoje.

Who's in your dream group? 🤩



Seedings confirmed for the #EuroBasketWomen 2025 draw! ✅