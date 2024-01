Pasaka tęsiasi: ukrainietė padarė tai, ko teniso pasaulis nematė 46 metus

L.Noskova geriau žaidė mačo pradžioje ir pirmoji laimėjo varžovės padavimų seriją, tačiau D.Jastremska jau kitame geime panaikino deficitą. Vėliau čekė galėjo susigrąžinti iniciatyvą, bet septintajame geime nerealizavo „break pointo“, o aštuntajame geime dar pralaimėjo savo padavimų seriją.

Paskutinis seto geimas D.Jastremskai nebuvo lengvas, ji atsiliko 30:40, tačiau neleido varžovei išsigelbėti.

Antrajame sete ukrainietė kur kas užtikrinčiau žaidė savo padavimų metu ir L.Noskovai „break pointų“ nebesuteikė. Lemiamas seto lūžis įvyko septintajame geime, kai D.Jastremska laimėjo varžovės padavimų seriją ir susikrovė pergalingą pranašumą.

D.Jastremska į „Australian Open“ pagrindinį etapą pateko tik po kvalifikacijos. Paskutinį kartą nuo kvalifikacijos startavusi žaidėja „Australian Open“ pusfinalį buvo pasiekusi 1978 m. Prieš 46 metus tai padarė australė Christine Matison, galiausiai likusi už finalo borto.

„Nuostabu tokiu būdu įsirašyti istoriją. Pakartojau rekordą iš tų laikų, kai dar nebuvau gimusi. Tai įspūdinga“, – sakė D.Jastremska.

D.Jastremska taip pat tapo vos 4-a tenisininke per paskutinius 40 metų, kuri į „Australian Open“ pusfinalį pateko pagrindiniame etape nugalėdama vien varžoves iš pirmojo 50-uko. 1994 m. tokiu žygiu pasižymėjo Gabriela Sabatini, 1997 m. – Martina Hingis, o 2014 m. – Dominika Cibulkova.

