Parkeris sudomino „Baskonia“ klubą

Ispanijos žiniasklaida skelbia, kad baskų akiratyje atsidūrė su Belgrado „Partizan“ kontraktą neseniai nutraukęs Jabari Parkeris.
Pernai vasarą amerikietis pasirašė dvejų metų kontraktą su „Partizan“, bet praeitą sezoną baigė paskolintas Badalonos „Joventut“ klubui.
2025–2026 m. sezone Eurolygoje J.Parkeris per 19 minučių pelnė 7,7 taško, atkovojo 2,5 kamuolio, rinko 5,1 naudingumo balo.
FIBA Čempionų lygoje atletas žibėjo 16,4 taško, 5,6 sugriebto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir 13,6 naudingumo balų per 27 minutes vidurkiais.
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