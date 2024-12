Paralimpiečiai ir savivaldybės siekia didesnio sporto prieinamumo asmenims su negalia

Memorandumą savo parašais antradienį Vilniuje įtvirtino Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius ir Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis.

„Bendradarbiaujame jau ketverius metus ir per tą laiką nemažai pasiekėme, keisdamiesi informacija apie asmenims su negalia pritaikytus sporto infrastruktūros objektus šalies savivaldybėse, konsultuodami šių objektų valdytojus dėl geresnio prieinamumo. Bendradarbiavimas su Lietuvos savivaldybių asociacija yra kertinis siekiant, kad kuo daugiau žmonių, turinčių negalią, atrastų galimybes būti fiziškai aktyvūs“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.

Lietuvos paralimpinis komitetas dar 2020 m. pristatė projektą „Mes draugiški negaliai“, kurio metu sporto objektams, pritaikytiems negalią turintiems žmonėms, yra suteikiami specialūs lipdukai su gile – Lietuvos paralimpinės komandos simboliu. Be to, visi šie objektai yra prieinami mobilios programėlės „Parateam“ vartotojams, kurie programėlėje gali rasti specialų žemėlapį, jungiantį negaliai draugiškas sporto vietas.

„Tokių objektų žemėlapyje yra beveik 250, jie išsibarstę po visą Lietuvą, o prie projekto iš viso prisijungė per 40 savivaldybių. Netrukus šis žemėlapis atsiras ir Lietuvos paralimpinio komiteto interneto svetainėje, todėl informacija apie galimybes sportuoti taps dar labiau prieinama. Tai yra labai svarbu, nes dažnai žmogus, turintis negalią, nori sportuoti, bet nežino, kur tai gali daryti. Stengiamės užpildyti šią spragą ir suteikti trūkstamą informaciją“, – pasakojo Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas M. Bilius.

„Džiaugdamiesi pažanga, turime žengti ir toliau, skatindami dar didesnį žmonių su negalia fizinį aktyvumą. Tikiuosi, kad „Gilės“ ženklu, kuriuo žymimi žmonėms su negalia pritaikyti sporto objektai, kasmet pasipuoš vis daugiau savivaldybių, taip pabrėždamos svarbą suteikti vienodas galimybes sportuoti visiems Lietuvos gyventojams,“ – sakė LSA prezidentas Audrius Klišonis.

Pasak Lietuvos paralimpinio komiteto vadovo Mindaugo Biliaus, šalies savivaldybės yra vis aktyvesnės, vis daugiau prisideda prie sąlygų sportuoti gerinimo asmenims su negalia.

„Iniciatyvų, siekiant įtraukti žmones su negalia į aktyvų gyvenimą, išties daugėja. Iš paskutiniųjų norisi paminėti Alytaus miesto savivaldybę, su kuria labai glaudžiai bendradarbiaujame asmenų su negalia fizinio aktyvumo kontekste. Per pastaruosius metus Alytuje dalyvavome viešuose renginiuose, kur miesto gyventojams ir svečiams pristatėme paralimpinio sporto šakas. Be to, turėjome labai sėkmingą seminarą regiono pedagogams, kuriame apie pusantro šimto mokytojų sėmėsi žinių apie įtraukųjį fizinį ugdymą. Planuojame panašius projektus ir su kitomis savivaldybėmis“, – pasakojo M. Bilius.