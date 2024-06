Paplūdimio tinklininkės Paulikienė ir Raupelytė prieš lemiamą savaitę išsaugojo olimpinio reitingo poziciją

Iki olimpinės atrankos pabaigos liko paskutinis „Beach Pro Tour Elite16“ serijos turnyras, šią savaitę vyksiantis Ostravoje (Čekija). Į olimpines žaidynes pagal reitingą pateks 18 porų.

Lietuvos paplūdimio tinklininkes dar teoriškai gali aplenkti net keturios poros – ispanės Liliana Fernandez ir Paula Soria, kanadietės Sarah Pavan ir Molly McBain, austrės Dorina ir Ronja Klinger bei suomės Niina Ahtiainen ir Taru Lahti-Liukkonen. Tiesa, Kanados ir Suomijos poros pagal dabartinį sąrašą, nepatenka į turnyro Čekijoje kvalifikaciją ir gali net neturėti galimybės pasipildyti reitingo taškų kraičio. Lietuvos, Austrijos ir Ispanijos tinklininkės turi vietas kvalifikacijoje.

Nedaug trūko, kad M. Paulikienė ir A. Raupelytė būtų pakilusios olimpiniame reitinge, tačiau Lenkijoje pasibaigusio „Beach Pro Tour Challenge“ turnyre jos neprasibrovė į ketvirtfinalį. Aštuntfinalyje mūsiškės po dramatiškos kovos 1-2 (15:21, 21:17, 16:18) pralaimėjo brazilėms Vitoriai Rodriguez ir Hegeile Almeidai bei turėjo tenkintis devintąja pozicija.

REKLAMA

REKLAMA

Šiam turnyre triumfavo kinės Xue Chen ir Xia Xinyi, kurios finale 2-0 (21:16, 22:20) įveikė latves Tiną Graudiną ir Anastasiją Samoilovą.

REKLAMA

„Queen & King of the Court” turnyre – dvi Lietuvos poros

Hamburge (Vokietija) vykusiame „Queen & King of the Court” turnyre savo jėgas išbandė dvi Lietuvos poros. Deja, bet į pusfinalį nepavyko patekti nei vienai.

Seserys Gerda ir Rugilė Grudzinskaitės B grupėje pateko į trečiąjį etapą ir jame užėmė antrąją vietą. Jos iškart pateko į C grupę, kur buvo kovojama dėl paskutinio kelialapio į pusfinalį, bet šiame etape nugalėjo belgės Sarah Cools ir Lisa van den Vonder.

REKLAMA

REKLAMA

A grupėje startavusios Ieva Dumbauskaitė ir Ieva Vasiliauskaitė neįveikė antrojo etapo. Jos tęsė kovą papildomame atkrintamajame etape dėl patekimo į C grupę, bet jame mūsiškės liko ketvirtos, taip pasitraukdamos iš tolimesnių kovų.

Moterų varžybų finale nugalėjo amerikietės Sarah Hughes ir Kelly Cheng.

„Queen and King of the Court“ varžybos vyksta netradiciniu formatu. Komandos yra suskirstomos į grupes ir jos žaidžia pasikeisdamos. Pora, laimėjusi tašką, lieka aikštėje, o pralaimėjusias pakeičia kita pora. Taip komandos rotuojasi kol baigiasi laikas.