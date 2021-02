„Panevėžys“ sukirto rankomis su patyrusiu žaidėju

Savo futbolininko profesionalo karjerą J. Sarpongas pradėjo „Eredivisie“ lygoje, kur atstovavo „Ajax“, „Breda“ ir „NEC“ klubams. Ganos ir Nyderlandų pilietybę turintis futbolininkas „Eredivisie“ lygoje iš viso sužaidė 104 susitikimus, per kuriuos įmušė 6 įvarčius ir atliko 19 rezultatyvių perdavimų.

Atakuojančio saugo pozicijoje rungtyniajantis futbolininkas du sezonus (2010/2011 ir 2011/2012 metais) žaidė Ispanijos „LaLiga“ čempionate. Atstovaudamas „Real Sociedad“ komandai žaidėjas per 19 rungtynių pelnė vieną įvartį ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą.

Be to, per savo ilgametę futbolininko karjerą „Panevėžio“ naujokas dar žaidė Australijos, Turkijos ir Graikijos čempionatuose.

„Panevėžio“ komandoje J. Sarpongas jau spėjo sužaisti dvejas draugiškas rungtynes su „Jonava“ bei „Kauno Žalgiriu“.

„Jeffrey labai patyręs ir techniškas futbolininkas, aikštėje galintis priimti nestandartinius sprendimus. Tokio žaidėjo, galinčio sustiprinti komandos puolimą, mums trūko. Naujokas paliko gerą įspūdį treneriams tiek treniruočių, tiek kontrolinių susitikimų metu“, – po sutarties pasirašymo sakė klubo direktorius Bronius Vaitiekūnas.

„Panevėžio“ naujokas teigė, kad šalčio nesibaimina ir jam bus įdomu išbandyti jėgas Lietuvos čempionate.

„Anksčiau teko rungtyniauti šalyse, kur gamtinės sąlygos šiltesnės, bet šaltas oras manęs nė kiek nebaugina. Lietuva – nauja stotelė mano karjeroje. Su nekantrumu laukiu naujo sezono pradžios“, – sakė J. Sarpongas.