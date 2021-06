„Panevėžys“ po baudinių serijos iš LFF taurės eliminavo „Kauno Žalgirį“

Kauno komanda puikiai pradėjo rungtynes ir jau 5 minutę įvartį įmušė puolėjas Philipas Otele. Po minutės ta persvara galėjo padvigubėti, bet Egidijus Vaitkūnas neįmušė paskirto baudinio.

Tai suteikė „Panevėžiui“ vilčių, kuris pradėjo ieškoti būdų rezultatą išlyginti. Tą galiausiai padarė Jeffrey Sarpongas, pasižymėjęs sužaidus lygiai pusvalandį.

Antrasis kėlinys ir vėl prasidėjo greitu „Kauno Žalgirio“ įvarčiu, o jo autoriumi dar kartą tapo P.Otele.

Visgi, situacija pasikartojo ir kitoje aikštės pusėje. 73 minutę rezultatą vėl išlygino J.Sarpongas.

Daugiau komandos per likusį pagrindinį laiką pasižymėti nesugebėjo. To jos nepadarė ir per pratęsimą, tad nugalėtoją galiausiai išaiškinti turėjo baudinių serija.

Trofėjų ginantis „Panevėžys“ sugebėjo dar kartą sėkmingai pasirodyti baudinių serijoje. Namų komanda įmušė visus keturis smūgius, o „Kauno Žalgirio“ gretose pirmojo baudinio neįmušė Stevenas Thicot bei paskutinio smūgio nerealizavo Rudinilsonas.

Į LFF taurės ketvirtfinalį pateko Kauno rajono „Hegelmann Litauen“ klubas, kuris išvykoje 4:0 nugalėjo Kazlų Rūdos „Šilą“.

Svečius labai greitai į priekį išvedė Nauris Petkevičius, įmušęs net du įvarčius vos per kelias minutes. Lietuvis pasižymėjo 8 ir 10 minutėmis.

Antrojo kėlinio pradžioje Aurimas Raginis neįmušė paskirto baudinio, bet greitai savo klaidą ištaisė ir 55 minutę pelnė trečią komandos įvartį.

Vos po minutės puolėjas Rokas Krušnauskas dar labiau padidino komandos persvarą ir nesužaidus net valandos padėjo galutinį tašką šiose rungtynėse.

Trečiose rungtynėse „Garliava“ savų žiūrovų akivaizdoje 2:1 nugalėjo „Šilutę“ ir žengė į LFF taurės ketvirtfinalį.