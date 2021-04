Palmių apsuptyje svajonės siekiantis Tubelis: krepšinis Arizonoje, naujokų birža ir linkėjimai iš Lietuvos

Tautvilas ir Ąžuolas Tubeliai praėjusią vasarą susikrovė lagaminus nepamirštamai kelionei į Tuksono miestą – antrą pagal gyventojų skaičių Arizonos valstijoje, esantį per 100 km nuo Meksikos sienos.

Virš 500 tūkst. gyventojų turintis miestas yra pačių seniausių amerikietiškų tradicijų centras. Ketvirtadalis visos valstijos yra rezervatas indėnų gentims.

Neveltui Ą. Tubelis užsimena apie palmes – dykumos klimatas vasaromis ir švelnios žiemos. Žemiausiai temperatūra krenta tik sausį (vidutiniškai apie 6 laipsniai Celsijaus), o birželį galima sulaukti absoliučios kepyklos – vidutiniškai 35 laipsnių kaitros.

Žinoma, karantinas kiek koreguoja brolių planus atidžiau pažinti šalį. Tačiau amerikietiški filmai šeštadienio-sekmadienio rytais priverčia pasakyti: „Kažkur tai mačiau“.

„Karantino metu nelabai kur galime išeiti, bet vistiek matome campuse (aut. past. universiteto aplinkoje) pilna studentų. Visai linksma, atrodo kaip per amerikietiškus filmus. Visi faini, geros nuotaikos ir tai didžiausias skirtumas turbūt. Lietuviai labiau linkę į neigiamus dalykus“, – portalui tv3.lt sakė Ą. Tubelis.

Pamatyti aplinkui tikrai yra ką. Ąžuolas kiekvieną dieną žvelgia į tai, ko nė iš tolo nepamatysi Lietuvoje. Arizona gali pasigirti trimis nacionaliniais parkais, o didžiausią įspūdį iš jų daro didysis kanjonas.

Visas valstijos reljefas yra nebūdingas lietuvio akiai, nes Arizona yra laikoma viena iš 9 Kalnų valstijų, kurios driekiasi nuo pat šiaurės Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV).

Tiesa, Ąžuolas karantino metu, kaip krepšininkas, turėjo progą pamatyti ir kitus JAV miestus, o labiausiai įsiminė Los Andželo paplūdimys.

„Kiekvieną dieną matome per langą tuos kalnus, bet neteko nuvažiuoti. Paprašysime, gal kažkas nuveš, – kalbėjo 19-metis ir pratęsė apie savo dienos rutiną. – Prieš sezoną mes keldavomės šeštą ryto.

Po 15 minučių būdavo COVID-19 testai ir po jų iškart į treniruoklių salę. Tada pavalgydavome pusryčius specialioje virtuvėje ir viskas – turi valandėlę ir eini į paskaitas. Jos vyksta iki 12 ar 1 valandos dienos ir tada vėl treniruojamės“.

Brolis Tautvilas esant tokiam žvėriškam tempui irgi yra didžiulis ramstis: „Manau, kad ir koks esi užimtas žmogus, bet pasiilgsti šeimos ir draugų. Kai brolis yra šalia galiu pasikalbėti, šiek tiek užmiršti ilgesį. Vienas kitam padedame su mokslais, krepšinio aikštėje irgi patariame“.

Visgi ne objektų lankyti ir ne su indėnais bendrauti čia atvyko Ąžuolas. Arizonos universitetas pastebėjo jauną Vilniaus „Ryto“ sistemos auklėtinį kaip potencialų NBA atletą ir nedvejojo įteikti krepšinio stipendiją.

Eurolygos jaunimo turnyro MVP titulą nuraškęs 210 cm aukštaūgis padėjo savo gimtojo miesto komandai triumfuoti prestižinėje scenoje. Per dvi rungtynes finalo ketverte Ą. Tubelis rinko po 20,5 taško, 12,5 atkovoto kamuolio ir 34,5 naudingumo balo.

„Žalgirio“ arenoje ryšys su Arizonos „Wildcats“ trenerių štabu dar nebuvo užmegztas, tačiau po savaitės lietuvis gilino žinias prestižinėje „Basketball Without Borders“ stovykloje Čikagoje. Tai ir buvo kertinis tiltas į Arizoną.

„Prie komandos (aut. past. „Wildcats“) prisijungėme patys paskutiniai. Eurolygos jaunimo turnyre neblogai pasirodžiau, tada mane jau Čikagoje pamatė Arizonos komandos treneriai.

Vėliau jie pasiūlė man ir broliui dvi stipendijas. Kodėl gi ne? Nemačiau geresnio varianto nei išvažiuoti.

Manau, kad europietiškas krepšinio stilius man mažiau tinka nei amerikietiškas. Čia viskas yra greičiau, labiau paremta atletiškumu“, – kalbėjo vieną iš didžiausių Lietuvos krepšinio vilčių.

Visgi Vilniuje buvo ką palikti – šeima, draugai ir pirmosios profesionalo karjeros minutės pagrindinėje „Ryto“ komandoje.

18-kos metų į JAV išskridęs lietuvis suprato, kad svarstyti ilgai nereikia, nes pagrindinis noras yra žaisti. Juolab, kad Arizona nustebino ir gausiu žinomų alumnų sąrašu.

„Wildcats“ trenerių štabe dirba vienas geriausių visų laikų NBA snaiperių ir 2011 m. čempioniškos Dalaso „Mavericks“ dalis Jasonas Terry.

Į pajėgiausią pasaulio krepšinio lygą būtent iš „Wildcats“ kvietimą gavo tokie žaidėjai kaip Gilbertas Arenasas, Steve'as Kerras, Deandre Aytonas, Mike'as Bibby, Andre Iguodala, Derrickas Williamsas, Luke'as Waltonas.

„Visas pokalbis įvyko sklandžiai ir reikalus išsprendėme gan greitai. Žinojau, kokie žaidėjai ten žaidė ir kur pateko. Man buvo labai paprasta priimti šį sprendimą ir nenorėjau per daug gilintis, – pasakojo Ą. Tubelis. – „Rytas“ irgi suprato, kad NCAA yra geras ir stiprus žingsnis.

Jie man nemaišė, palaikė ir išleido pakankamai paprastai. Esu tik dėkingas jiems ir labai patenkintas abejomis patirtimis“.

„Wildcats“ trenerių štabo galva yra vienas žinomiausių jaunų ir labiausiai vertinamų studentų krepšinio specialistų Seanas Milleris. Jo propaguojamas žaidimas broliams lietuviams buvo naujovė.

„Mūsų treneris yra vienas žymiausių ir geriausių visoje lygoje. Jo propoguojamas stilius yra visiškai kitoks nei žaidžiau anksčiau. Reikėjo prisitaikyti – gynyboje ir puolime visiškai kiti reikalavimai.

Taip, laisvumas čia didesnis. Jei mesi laisvą metimą penktoje atakos sekundėje, tai treneris tikrai nepyktų. Europoje, manau, tikrai kažką pasakytų“, – mintimis dalinosi Ą. Tubelis.

Prisitaikyti reikėjo laiko, tačiau Ąžuolas įrodė, kad statistų jis tikrai nebus.

Lietuvis pasibaigus sezonui sulaukė solidaus įvertinimo – buvo išrinktas į simbolinį „Pac-12“ konferencijos pirmamečių penketą.

Lietuvis du kartus tapo konferencijos geriausiu naujoku ir per 26 rungtynes vidutiniškai rungtyniavo po 27 minutes, pelnydavo 12,2 taško, atkovojo 7,1 kamuolio ir atliko 1,2 rezultatyvaus perdavimo.

Rodikliai kiek mažesni nei Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL), tačiau lietuvis puikiai suprato lygių skirtumą ir tai, kad vien jo išskiriamo atletiškumo už Atlanto nepakaks.

31 proc. tikslumu NCAA tolimus metimus realizavęs aukštaūgis nori gerinti ne tik šį komponentą.

„Iš tikrųjų nelabai suprantu, kur visi mato tą mano atletiškumą (juokiasi). Galbūt aš šoku aukštai, bet tikrai dar nesu stiprus. NCAA pilna tokių atletiškų žaidėjų ir man tikrai yra kur dirbti su savo kūnu.

Aišku, pradžioje buvo sunku, bet prisitaikiau ir kuo toliau, tuo geriau jaučiuosi. Manau, kad fiziškumą priėmiau, – kritiškai žiūrėjo Ą. Tubelis. – Pažanga yra daroma kiekvieną dieną. Mano riebalų sluoksnis nukrito gan nemažai, svoris irgi geras.

Šiuo metu turiu padirbėti ties savo viršutine kūno dalimi. Kojas turiu pakankamai stiprias.

Aišku, reikia gerinti tą metimą. Kiekvieną dieną dirbu po treniruočių, prieš treniruotes. Manau, kad patobulėjau, pažiūrėkite į mano procentą. Lietuvoje visi sakė, kad aš to negaliu daryti, bet aš įrodžiau.

Taip pat, turiu patobulėti žaidžiant giliau po krepšiu“.

Krepšininko ir studento duoną derinantis lietuvis gyvena krepšiniu 24/7. Pasak Ą. Tubelio, net ir tokie žvėriški tempai neatima noro įrodinėti savo vertę aikštėje.

„Aš matau kiekvieną dieną žmones, kurie yra pamišę dėl jo (aut. past. krepšinio). Aš žaidžiu krepšinį dėl savo malonumo, dirbu, nes man tai gera daryti. Man tikrai nėra problema išeiti su draugais, randu laiko viskam“, – sakė Ą. Tubelis.

Lietuvos žiniasklaidoje gausiausių aplodismentų šiame NCAA sezone sulaukė herojiškas lietuvio metimas su sirena lėmęs pergalę.

Vietiniame derbyje prieš Arizonos „Sun Devils“ lietuvis blokavo varžovo metimą, o kitoje aikštės pusėje pataisė netikslų komandos draugo metimą ir su sirena išplėšė pergalę.

Po kiek laiko sulaukėme ir dar vieno pergalę lėmusio metimo.

„Tų rungtynių pirmoje pusėje žaidžiau prastai. Buvau pametęs galvą, nesupratau, kas darėsi su manimi, visiškai nepasiruošęs išėjau. Po pertraukos mūsų keli aukštaūgiai turėjo susirinkę pražangų, tad žengiau į vidurio puolėjo poziciją.

Susimečiau iš po krepšio, ką man sukūrė komandos draugai, ir taip užsikūriau. Tas paskutinis metimas... įžaidėjas sakė, kad man užmetė kamuolį. Na, tiek to, sutikau (juokiasi).

Galvoje tik sukosi ar spėsiu išmesti kamuolį ar ne. Reakcijos, aišku, galingos. Vandeniu neapipylė, nes geriame „Powerade“. Tikrai neleisčiau savęs laistyti juo (juokiasi).

Aišku, visi džiaugėsi, šūkavo. Tai yra toks vietinis derbis“, – akimirkas prisiminė Ą. Tubelis.

