Palaikymą ukrainiečiams išreiškęs Jonas Valančiūnas: „Karas turi baigtis“

Po to, kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą, lietuvis bendravo su su didžiausiu Naujojo Orleano miesto tinklalapiu „nola.com“.

„Noriu pasakyti, kad mano širdis ir maldos yra kartu su nekaltais Ukrainos žmonėmis, kurie kenčia, miršta ir praranda artimuosius. Su tais žmonėmis, kurie gina šalį.

Karas nėra atsakymas. Karas turi baigtis“, – sakė lietuvis.

Straipsnyje primenama, kad J.Valančiūnas gimė ir užaugo Lietuvoje, kuri yra netoli Ukraino, Rytų Europos tautoje, kur vos 2,7 mln. gyventojų.

Kartu buvo minima, kad 2012 m. krepšininkas buvo rodomas dokumentiniame filme „Kita svajonių komanda“. Jame pasakojama apie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kelią nuo 1988 m. aukso Seulo žaidynėse iki 1992 m. bronzos Barselonoje.

Jonas Valanciunas is from Lithuania. He was born there 2 years after Lithuania declared its independence from the USSR.



Friday, he spoke out against Russia's invasion of Ukraine. https://t.co/5l3vWtRqRR