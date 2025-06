Pacers žvaigždė Haliburtonas: pergalę atnešusį metimą lėmė trenerio pasitikėjimas

Tyrese'as Haliburtonas jau buvo pelnęs pergalingą metimą Rytų konferencijos finalo pirmose rungtynėse išvykoje prieš Niujorko „Knicks“, o šįkart jis vėl tai pakartojo svarbiausiu metu.

Indianos ekipa sėkmingai apsigynė po Shai'aus Gilgeouso-Alexanderio netaiklaus metimo, o „Pacers“ vyriausiasis treneris Rickas Carlisle'as nusprendė neišnaudoti likusio minutės pertraukėlės. Kamuolys atsidūrė T. Haliburtono rankose likus kiek daugiau nei šešioms sekundėms. Jis susikūrė erdvės prieš vieną geriausių „Thunder“ gynėjų Casoną Wallace'ą ir pataikė tolimą dvitaškį.

WHAT THE HALIBURTON AGAIN 😱



TYRESE WINS GAME 1 OF THE NBA FINALS FOR THE PACERS 🔥 pic.twitter.com/TLv6OtQyWV