„Pacers“ įmetė 162 taškus, nors rungtynių pabaigoje atsisakė atakuoti

Tyrese‘as Haliburtonas pelnė 29 taškus, o net devyni Indianos žaidėjai surinko dviženklį taškų skaičių. „Pacers pagerino klubo rekordą pagal pelnytus taškus per vienerias NBA rungtynes.

Galutinis rezultatas galėjo būti dar įspūdingesnis, tačiau likus daugiau nei minutei Indianos krepšininkai tyčia pažeidinėjo atakos laiką, už ką sulaukė žiūrovų švilpimo Vašingtone.

Pacers started taking shot-clock violations with 1:22 left after scoring 162 PTS on the Wizards. 🤯😅 pic.twitter.com/IizfqoZSeL

REKLAMA