Pablo Laso gyrė „Žalgirį“ ir Kauno sirgalius: „Tai – vieta, kurioje kuriama ypatinga atmosfera“

„Daug kalbama apie „Žalgirio“ areną. Tai – vieta, kurioje kuriama ypatinga atmosfera, o krepšinis čia išgyvenamas intensyviai. Tačiau svarbiausia yra tai, kad mes susitiksime su gera komanda, kurios branduolį sudaro svarbūs lietuvių žaidėjai ir tokios žvaigždės kaip Lonnie Walkeris ar Sylvainas Francisco. Pastarąjį esu treniravęs „Bayern“ komandoje – jis pasižymi puikiu individualiu žaidimu“, – kalbėjo P. Laso.

Analizuodamas Lietuvos čempionus, strategas pabrėžė, kad „Žalgiris“ yra labai gera gynybinė komanda.

„Andrea Trinchieri yra treneris, kuris puikiai organizuoja gynybą. Jie turi daug žaidėjų, galinčių suteikti komandai tą reikiamą gynybinį toną ir dėl to jie sugeba konkuruoti su bet kuo. Jie gerai žaidžia greitajame puolime, puikiai išnaudoja perėjimus iš gynybos į puolimą. Be to, jų žaidimą lemia du l žaidėjai – S.Francisco ir L.Walkeris, kurie geba laimėti rungtynes“, – pridūrė strategas.

REKLAMA

REKLAMA

„Baskonia“ šiuo metu Eurolygoje yra patyrusi penkias nesėkmes iš eilės, tačiau P.Laso praėjusią savaitę turėjo galimybę dirbti su komanda ir analizuoti padarytas klaidas.

REKLAMA

„Man nepatinka mūsų rezultatai. Praradome rungtynes, kuriose buvome arti pergalės, tačiau dėl tam tikrų nesėkmių netekome kontrolės ir negalėjome sugrįžti į žaidimą. Pavyzdžiui, prieš „AS Monaco“ turėjome labai prastą pirmąją pusę ir puikų trečiąjį kėlinį. Norėčiau, kad būtume stabilesni“, – aiškino treneris. „Treneriai visada nori laimėti, bet stengiuosi atsiriboti nuo nusivylimo ir sutelkti dėmesį į tai, ką galime pagerinti. Reikia atsiriboti nuo rezultatų ir galvoti apie tai, kas lemia pralaimėjimus ir kas gali atnešti pergales. Turime tai suprasti ir įvertinti“.

REKLAMA

REKLAMA

Jo nuomone, stabilumo trūkumas yra didžiausia problema.

„Turime sugebėti daugiau laiko žaisti aukštu lygiu tiek puolime, tiek gynyboje. Kai kuriais aspektais komanda tobulėjo, tačiau kitose srityse atsiliekame. Norint laimėti tokias rungtynes, reikia demonstruoti aukščiausią lygį“, – teigė P.Laso.

Prie „Baskonia“ sunkumų šią savaitę prisidėjo ir svarbaus žaidėjo TimothéeLuwawu-Cabarroto praradimas. Krepšininkas dėl traumos bus priverstas praleisti artimiausias rungtynes.

„Jis patyrė nedidelį blauzdos raumens plyšimą. Reikia palaukti, bet nenorime nustatyti konkretaus laikotarpio. Dvi ar tris savaites jis tikrai nežais. Tai viena pirmųjų raumenų traumų jo karjeroje, todėl tokiose situacijose būtina stebėti būklę kasdien“, – sakė P.Laso.