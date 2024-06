Paaiškėjo, kas stabdo Tysono ir Paulo kovą: greičiausiai nebeįvyks

M.Tysonui Majamyje lipant į lėktuvą atsitiko nelaimė, kadangi jį „pykino ir svaigo galva dėl opos paūmėjimo“. Galiausiai pirmadienį M.Tysonas paskelbė, kad po šio incidento jaučiasi „100 proc.“ geriau ir kad dėl kovos niekas nepasikeitė, tačiau panašu, kad tai buvo tik jo noras. „Netflix“ paskelbė, kad incidentas apribojo M.Tysono galimybes tinkamai treniruotis prieš kovą.

Nors J.Paulas kalba, kad kova galėtų įvykti spalį arba lapkritį, WBN kalbinti medikai pareiškė, jog tokia kova veikiausiai niekada nebus surengta.

Mike Tyson vs Jake Paul expected to be canceled permanently https://t.co/cLxVIaQycZ #PaulTyson #Boxing