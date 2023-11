Paaiškėjo Europos futbolo čempionato atrankos atkrintamųjų varžybų poros

Po burtų paaiškėjo, kuriuos varžovus gaus Suomijos, Islandijos ir Ukrainos rinktinės. Dėl paskutinių trijų bilietų iš viso kausis 12 komandų suskirstytų į tris grupes.

Pusfinalių kovos numatytos kovo 21 dieną, o kovo 26 dieną laimėtojai susitiks lemiamose rungtynėse dėl vietos Europos čempionate.

Burtų rezultatai:

A grupė:

Lenkija – Estija

Velsas – Suomija

B grupė:

Izraelis – Islandija

Bosnija ir Hercegovina – Ukraina

C grupė:

Sakartvelas – Liuksemburgas

Graikija - Kazachstanas

