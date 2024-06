Oranžinė jūra – Nyderlandų sirgaliai prieš mačą su Lenkija užplūdo Hamburgo gatves

Rungtynės prasidės 15.40 val., o jas tiesiogiai transliuos TV6 ir naujienų portalas tv3.lt.

Prieš rungtynes Hamburgo gatvės nusidažė oranžine spalva, nes į jas suplūdo tūkstančiai Nyderlandų sirgalių.

Sirgaliai mojavo vėliavomis, skandavo ir kūrė neįtikėtiną atmosferą. Galima tik paspėlioti, kas dėsis „Volksparkstadion“ tribūnose.

Netherlands fans in full voice ready for todays game🤯🤩🇳🇱 pic.twitter.com/ubKjFn8mvb

Netherlands fans in Hamburg before the game against Poland today🇳🇱



pic.twitter.com/ThWU0CDqpN