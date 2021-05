„Optibet A lygos“ turo anonsas: svarbus „Žalgirių“ derbis ir lauktas mačas Telšiuose

Telšių „Džiugas“ – Marijampolės „Sūduva“. Gegužės 27 dieną 18 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2

Pirmą kartą šiemet savo sirgalius „Džiugas“ priims pagrindiniame miesto stadione, kuriame pirmą sykį vyks „Optibet A lygos“ rungtynės.

„Hegelmann LFF taurės“ pirmame etape žemaičiai daug vargo neturėjo – net 6:0 sutriuškino Klaipėdos FM komandą ir be didesnių problemų žengė į kitą etapą. Vyr. treneris Marius Šluta prieš antrą kėlinį atliko visus 5 keitimus, tad nuovargis žaidėjų neturėtų kamuoti. Tiesa, Lietuvos čempionate „Džiugas“ nelaimi jau beveik 2 mėnesius ir tai šiuo metu yra ilgiausia serija Lietuvos čempionate. Pagrindinėje savo oazėje žaisiantiems džiugiečiams netrūks motyvacijos, tačiau jie bus priversti kovoti be diskvalifikuoto puolimo lyderio Nasko Milevo.

Sūduviečiai taip pat įveikė pirmąjį barjerą, tiesa, su Vilniaus „Riteriais“ turėjo gerokai daugiau vargo ir pataupyti pagrindinių žaidėjų nebuvo galimybių. Strategas Victoras Basadre mačams jau registruoja po traumos atsitiesusį Cataliną Tirą, bet pastaruoju metu nežaidžia Xabi Auzmendi, o komandos kapitonas Nicolas Gorobsovas praleis dvikovą Telšiuose dėl susirinktų keturių geltonų kortelių. Šiame ture susigrums du artimiausi sūduviečių konkurentai – iškovota pergalė turnyro lentelėje leistų kiek padidinti pranašumą nuo vieno iš jų arba abiejų.

Kėdainių „Nevėžis“ – Vilniaus „Riteriai“. Gegužės 27 dieną 20 val. Kėdainiai, Kėdainių centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:4

Pralaimėjimų seriją nutraukęs „Nevėžis“ priims į 6-ąją turnyro lentelės vietą nusileidusius „Riterius“.

Šiuo metu Kėdainių ekipai vadovaujantis Darius Gvildys su ekipa perkopė pirmą „Hegelmann LFF taurės“ etapą – svečiuose buvo nugalėti Vilniaus BFA futbolininkai. Pergalę pavyko iškovoti pataupius kelis žaidėjus, be to, įvarčio skonį pagaliau pajautė puolėjas Julius Kasparavičius. Be traumuotų futbolininkų „Nevėžiui“ negalės padėti du gynėjai – Arminas Lukoševičius ir Karolis Rukuiža, kurie yra diskvalifikuoti dėl keturių geltonų kortelių, tačiau dvi pergales iškovoję kėdainiečiai į kovą stos nusimetę slėgusią psichologinę naštą.

REKLAMA

Įskaitant taurės varžybas, „Riteriai“ per pastarąsias penkerias rungtynes pralaimėjo net keturis kartus ir atsidūrė dar gilesnėje duobėje negu pirmame rate. Įdomu tai, kad sostinės ekipos žaidimo kreivė į viršų pakilo būtent po triuškinamo laimėjimo prieš „Nevėžį“. Vilniaus klubas nespindi puolime ir ieško optimalaus vienuoliktuko, kuris duotų daugiausiai naudos – prie jo jau galėtų prisijungti po diskvalifikacijos sugrįžęs Angelis Lezama. Be traumuotų žaidėjų ekipai negalės padėti diskvalifikuotas Matas Ramanauskas.

Vilniaus „Žalgiris“ – „Kauno Žalgiris“. Gegužės 28 dieną 18 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0

Centrinis 16-ojo turo mačas penktadienį nuo 18 val. bus transliuojamas TV6 kanalu.

„Žalgiris“ netikėtą pralaimėjimą Kaune paliko užmarštyje ir pradėjo skinti pergales, o pastarasis laimėjimas, kuris buvo iškovotas „Hegelmann LFF taurėje“, pasiektas net 5 įvarčių pranašumu. Tiesa, artimiausi du konkurentai – abu aukščiau turnyro lentelėje žengiantys varžovai. 30 taškų savo sąskaitoje turintis „Žalgiris“ vos tašku atsilieka nuo kauniečių bei pergalės atveju gali juos palikti užnugaryje. Svarbiame mače Vilniaus ekipai negalės padėti pastaruoju metu nekeičiamas Joelis Bopesu – vietoje prancūzo kairiajame krašte žais Saulius Mikoliūnas arba Marko Karamarko.

Dėl dėkingų burtų kauniečiams pavyko išvengti pirmojo „Hegelmann LFF taurės“ etapo bei atsikvėpti po reikšmingos pergalės prieš „Sūduvą“. Pastarąsias keturias pergales „Kauno Žalgiris“ iškovojo vieno įvarčio pranašumu, renka taškus ir susitvarkė su problema, kai dvikovų pirmosiomis minutėmis būdavo praleidžiami įvarčiai. Siekiant vėl nugalėti, Roko Garasto kariauna turi žaisti taip pat drausmingai ir šaltakraujiškai, o ypač save valdyti turi Rudinilsonas Silva, kuris net dviejuose mačuose su „Žalgiriu“ LFF stadione užsidirbo raudonas korteles.

Kauno rajono „Hegelmann Litauen“ – „Panevėžys“. Gegužės 28 dieną 19 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:2

REKLAMA

Dar vieną pergalę iškovoję kauniečiai deficitą nuo „Panevėžio“ sumažintų iki 7 taškų.

Geriausią atkarpą šiame sezone žaidžianti Andriaus Skerlos kariauna šoktelėjo į 5-ąją vietą ir turi šansą priartėti prie laipteliu aukščiau esančio oponento. „Hegelmann LFF taurėje“ čempionato debiutantai irgi su vargais nesusidūrė – lengvai nugalėjo Mažeikiuose. Praėjusią savaitę Kauno rajono klubas oficialiai atsisveikino su dviem žaidėjais – Miha Tetičkovičiumi ir Rimvydu Lipnevičiumi, tačiau abu šie futbolininkai reikšmingos rolės komandoje nevaidino. Nors Levanas Mačarašvilis dar nepadeda ekipai, tačiau įvarčių mušimo estafetę iš kartvelo perėmė Nauris Petkevičius bei Vilius Armanavičius.

Panevėžiečiai nutraukė prastesnį ruožą Lietuvos čempionate, taip pat išvyka į Jonavą taurės varžybose buvo įprasminta nelengva pergale. Pastarajame mače nežaidė Ernestas Veliulis bei Elivelto, tad gali būti, kad šį duetą pamatysime dvikovoje Kaune. Gera žinia „Panevėžio“ aistruoliams tapo Jorge Eliaso sugrįžimas – rezultatyviausias komandos žaidėjas, pasižymėjęs 15-ojo turo dvikovoje, savo sąskaitoje turi jau keturis taiklius smūgius. Nepaisant to, panevėžiečių Kaune laukia išties sudėtingas išbandymas – pirmame rate čempionato debiutantų palaužti nepavyko.

Alytaus DFK „Dainava“ – Gargždų „Banga“. Gegužės 29 dieną 15 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2

Priešpaskutinėje vietoje žengiantys dainaviečiai turi gerą šansą aplenkti būsimą varžovą.

Po nesėkmės Panevėžyje dzūkai atsitiesė ir tik po baudinių serijos iš „Hegelmann LFF taurės“ eliminavo Kretingos „Miniją“. Tai kainavo daug jėgų, tačiau „Dainava“ turėjo beveik savaitę laiko atgauti jėgas. Bloga naujiena Alytaus klubui tapo ta, kad negalės žaisti keturias geltonas korteles susirinkęs Deivydas Matulevičius, tad į starto sudėtį vėl turėtų sugrįžti Cyrille'as Tchayi Tchamba. Kartu su Linu Klimavičiumi ir labai gausiu „Dzūkų tankų“ palaikymu savo tvirtovėje žaisianti „Dainava“ turi gerą progą po pergalės pakilti į 7-ąją poziciją.

Pergalės skonį primiršusi „Banga“ įsitvirtino turnyro lentelės viduryje ir, beveik įpusėjus čempionatui, galima teigti, jog pakartoti praėjusių metų pasiekimą – užimti 4-ąją vietą – prireiks stebuklo. Komandai skaudžiai kirto Jurijaus Pavlyko trauma – be šio krašto gynėjo gargždiškiai praleidžia daug įvarčių. Be to, iš rikiuotės iškrito sezono pirmuose susitikimuose nemažai žaidęs japonas Norito Hashiguchi, o Ernestas Stočkūnas negalės padėti komandai dėl susirinktų geltonų kortelių. Tiesa, ekipos lyderis Simonas Urbys nemažina apsukų ir supranta, kad mačas Alytuje – gera proga sugrįžti į pergalingas vėžes.