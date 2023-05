„Olympiacos“ lyderis nusprendė netylėti: geriausiai besiginančio žaidėjo prizą turėjo gauti ne Tavaresas

„Su visa pagarba Eurolygai ir Tavaresui, manau, kad geriausiai besiginančio žaidėjo apdovanojimo labiausiai nusipelnė Walkupas. Nepaisant to, kad jis nėra toks didelis kaip Tavaresas, tačiau jis kėlė rūpesčių kiekvienam varžovui ir daug prisidėjo prie to, kad mes finišavome pirmi“, – kalbėjo graikas.

Pirėjo ekipa Eurolygos pusfinalyje susitiks su Monako „AS Monaco“ klubu, o „Real“ laukia akistata su Barselonos „Barcelona“.

With respect to @Euroleague & a great player who has dominated ELB for years @waltertavares22, in my humble opinion, @twalkup23 deserved DPOY this season. Despite lacking size like Walter, he troubled every opponent, contributed immensely, and helped our team clinch 1st place.