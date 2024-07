Olimpinių žaidynių atidarymas neapsiėjo be nesklandumų: už ką prancūzai prisidarė gėdos ir dėl ko kilo pasipiktinimas

Įspūdingiausią šios vasaros sporto įvykį – Olimpinių žaidynių atidarymą Paryžiuje – nors ir merkė lietus, reginys pasaulį nustebino ir paliko sužavėtą. Tautų maršo – flotilėse plaukiančių šalių sportininkų per Senos upę, pakrantėse pažiūrėti susirinko 350 tūkst. žmonių. Grožėjosi kelione, kurioje meninės demonstracijos, muzikiniai, šokių pasirodymai apjungė Prancūzijos moderniąją ir senąją kultūrą su sportu. Šventė vyko ne visai kaip suplanuota ne tik dėl lietaus. Olimpinė vėliavą per renginio kulminacija pakabinta aukštyn kojom. Pietų Korėja per Tautų maršą pristatė kaip Šiaurės Korėją. Dalis žiūrovų piktinasi ir seksualizuotu LGBT pasirodymu.