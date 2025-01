Olimpinis vicečempionas įpykdė ukrainiečius: sieks Kroatijos pilietybės

Po to, kai rusai pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, I.Kovtunas apsigyveno Kroatijoje. Iki pat praėjusio sezono pabaigos I.Kovtunas gynė Ukrainos garbę, bet dabar, anot šaltinių, yra nusiteikęs atstovauti Kroatijai.

„Jei tai tiesa, tuomet vykstant karui taip elgtis – negražu. Mes apie visa tai sužinojome iš žiniasklaidos, todėl nesame tikri, ar tai tiesa. Jeigu jis nebenori atstovauti Ukrainai, tuomet tai jo sprendimas, bet tai vis tiek nepateisinama“, – portalui „tribuna.com“ sakė Ukrainos olimpinio komiteto prezidentas Vadimas Gutcaitas.

President of the Ukrainian National Olympic Committee Vadym Gutzeit talking about the Kovtun Change. I don't think he's a fan of Iryna Gorbacheva. This seems to be a direct reply to her telling people no one can take Illia's home from him.https://t.co/4zxqjpd4H6 pic.twitter.com/prnUfOAj9S

REKLAMA