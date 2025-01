Lietuvos čiuožimo federacija sukrėsta: reiškia užuojautą JAV žuvusiems čiuožimo šeimos nariams

JAV dailiojo čiuožimo federacija patvirtino, kad lėktuve buvo keli čiuožėjų bendruomenės atstovai.

Taip pat pranešta, kad aviakatastrofoje žuvo pasaulio dailiojo čiuožimo čempionai iš Rusijos Jevgenija Šiškova ir Vadimas Naumovas.

"There were at least 14 figure skaters on board the plane that crashed in the US, excluding coaches."🥹🥹🥹



World champions in pair figure skating as part of the Russian national team, Evgenia Shishkova and Vadim Naumov, were on board‼️ Russian #planecrash pic.twitter.com/rQJNLXWDGg