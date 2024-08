Olimpinėse žaidynėse – sirgalius pribloškusi plaukikių „Mėnulio eisena“

Amerikietės savo pasirodymui pasirinko Michaelo Jacksono dainą „Smooth Criminal“. Žinoma, nebuvo apsieita ir be garsiausio M.Jacksono elemento – „Mėnulio eisenos“. Amerikietės ją atliko panirusios po vandeniu.

„JAV plaukikės, panirusios po vandeniu, aukštyn kojom atliko „Mėnulio eiseną“. Aš niekada nesuprasiu, kaip jos tam treniruojasi“, – rašė vienas iš „X“ vartotojų.

Team USA moonwalked upside down, underwater 🤯. I’ll never understand how they train for this.pic.twitter.com/DAu0DFVEvM