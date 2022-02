Olimpinės žiemos žaidynės Pekine: svarbiausi lietuvių pasirodymai ir kitos išskirtinės transliacijos 

Nuo vasario 4-osios daugiau nei dvi savaites eteryje karaliaus žiemos sportas – nuo išskirtinai gražių dailiojo čiuožimo pasirodymų iki adrenalino užtaisu pasižyminčių skeletono, greitojo nusileidimo ir šuolio nuo tramplino varžybos. Planuojama, kad per žaidynes bus parodyta net 150 valandų sporto transliacijų.

Lietuvai Pekino žaidynėse atstovaus 13 atletų. Tai – gausiausia mūsų šalies komanda per visą olimpinių žiemos žaidynių istoriją. Kinijos sostinėje dirbs ir gausiausia TV3 žurnalistų komanda, kuri tiesiogiai iš Pekino praneš karščiausias olimpines naujienas.

„Siekiame, kad TV3 žiniasklaidos grupė taptų visų svarbiausių sporto įvykių namais, o turėdami išskirtines teises transliuoti olimpines žaidynes džiaugiamės, kad tai vienija žmones – dažnam žiūrovui ne kliūtis net ir tai, kad dėl laiko juostų skirtumų varžybų transliacijos prasidės ankstų rytą. Sportininkams olimpinės žaidynės yra didžiausias ir svarbiausias gyvenimo startas, o mums tai dar vienas iššūkis užtikrinti, kad aktualiausios transliacijos būtų prieinamos visose platformose, žiūrovams priimtiniausiu ir pačiu patogiu būdu“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.

Naujienų portalas tv3.lt taps pagrindiniais vartais į olimpines žiemos žaidynes. Be to, kad transliuos visas tiesiogines transliacijas, kurias žiūrovai galės išvysti per TV3 ir TV6, darbą jau visai netrukus, nuo penktadienio, kai įvyks didysis atidarymas, pradės ir tv3.lt olimpinė studija.

Iš specialios olimpinės tv3.lt studijos dirbsiantys sporto komentatoriai Rytis Vyšniauskas ir Tautvydas Kubilius visų žaidynių transliacijų metu naujienų portale tv3.lt prieš ir po varžybų

nuolat kvies svarbiausioms apžvalgoms bei komentarams, bendraus su įvairių sporto šakų profesionalais bei ekspertais.

Taip pat jie ves dvi laidas. Rytais, prieš prasidedant dienos sporto transliacijoms, žiūrovai naujienų portale tv3.lt kviečiami stebėti laidą „Olimpinė diena“, kurios metu R. Vyšniauskas ir T. Kubilius pristatys visus svarbiausius tos dienos startus. O vakarais, pasibaigus visoms sporto transliacijoms, ten pat stebėkite olimpinę apžvalgą „Pekinas 2022“. Vakarinės laidos metu tiesiogiai iš olimpinės tv3.lt studijos žiūrovai turės progą dar kartą pamatyti reikšmingiausius tos dienos sporto įvykius, ekspertai dalinsis savo įžvalgomis, o TV3 reporterių komanda tiesiogiai iš Pekino dalinsis savo įspūdžiais ir karščiausiais komentarais su lietuvių sportininkais.

„Saugantis pandemijos Pekine, kaip ir Tokijuje, lietuvių sirgalių neturėsime, tačiau neabejoju, kad atletai jaus stiprų palaikymą iš Lietuvos. Televizijos transliacijos prie to svariai prisideda. TV3 tokią atsakomybę prisiima ne pirmą kartą, todėl su kiekvienomis žaidynėmis transliacijų kokybė žengia į priekį. Pekine Lietuvai atstovaus didžiausia istorijoje žiemos olimpinė rinktinė, todėl laukia įdomios žaidynės. Kviečiu visus sirgalius prie ekranų iš visos širdies palaikyti mūsų sportininkus“, – sakė olimpinė čempionė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.

Olimpinėse žiemos žaidynėse, kurios vyks trijose zonose – Pekine, Jančinge ir Džangdziakou – dalyvaus 90 nacionalinių olimpinių komitetų bei 2900 geriausių sportininkų iš viso pasaulio. 7 sporto šakų 15-oje disciplinų bus išdalinti net 109 medalių komplektai.

Olimpinės žiemos žaidynes vasario 4-20 dienomis stebėkite per TV3, TV6 ir tv3.lt – ČIA!