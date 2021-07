Olimpinės žaidynės visada su tavimi: svarbiausios transliacijos, užkulisiai ir specialūs reportažai su tv3.lt

Ir tada, kai esate namuose, ir tada, kai mėgaujatės saule pajūryje, vakariene gamtoje ar net kai esate darbe – naujienų portalas tv3.lt net dvi savaites iš eilės taps Tokijo vasaros olimpinių žaidynių transliuotoju. Tai reiškia, kad viskas, ko prireiks, kad nepertraukiamai sektumėte žaidynes ir jų transliacijas jums pačiu patogiausiu būdu, bus tik telefonas, kompiuteris ar planšetė.

„Naujienų portalas tv3.lt per Tokijo olimpines žaidynes taps tikrais žaidynių namais. Pirmiausia, jūs pamatysite visus svarbiausius mūsų olimpiečių startus ir svarbiausias varžybas. Jei neturėsite galimybės metų renginio žiūrėti per televizorių, visada tą galėsite padaryti internetu, kad ir kur būtumėte. Portalo lankytojai ras ypač daug naujienų iš Tokijo. Mes siunčiame didžiausią komandą iš Lietuvos, kurią sudaro žurnalistai, operatoriai, montuotojai, tad matysite itin daug vaizdo medžiagos, reportažų, vlogų. Be to, žurnalistai aprašys ir parodys svarbiausius mūsų olimpiečių žingsnius, kalbins didžiausias mūsų olimpines legendas. Naujienų portale bus daug interviu, straipsnių ne tik apie sporto rezultatus, bet ir apie tai, kas vyksta už stadiono, kaip gyvena Japonija“, – kas laukia skaitytojų ir žiūrovų, pasakojo vyriausias portalo tv3.lt redaktorius Artūras Anužis.

Didelė TV3 komanda, savotiškas specialusis olimpinių žaidynių būrys, į Tokiją išvyks jau visai netrukus. Jos vadovas Mindaugas Rainys pasakojo, kad jam pačiam tai bus jau trečiosios olimpinės žaidynės, o darbas jose visuomet yra ne tik be galo įdomus, bet ir reikalaujantis iššūkių. Ir vis dėlto, anot jo, svarbiausias – žiūrovas.

„Nemaža dalis komandos lieka ir Lietuvoje, kad galėtų pasirūpinti visomis transliacijomis, kurių bus tikrai labai daug visuose mūsų žiniasklaidos grupės kanaluose. Į žaidynes važiuoja TV3 žinių komanda, portalo komanda, ir dar viena komanda, kuri aptarnaus visas šias nuo ankstyvo ryto iki popietinio laiko Lietuvoje vykstančias transliacijas. Važiuojame daryti transliacijų ir sekti mūsų olimpiečių, turėti su jais karščiausių interviu, prognozių, ir visko, kas lieka olimpinių žaidynių užkulisiuose – tai, ko žiūrovai neturi galimybės pamatyti per televizijos ekranus.

Šiais metais, kaip ir visas pasaulis, turime iššūkį su COVID-19. Esame apriboti darbo galimybėmis parodyti tiek, kiek norime, tačiau, kita vertus, kiekvienose žaidynėse reikalavimai būna pakankamai griežti, tad visuomet tenka ieškoti būdų suteikti žiūrovams galimybę pasijusti olimpinių žaidynių dalimi. Šios žaidynės ir ši vasara – ne išimtis“, – sakė M. Rainys.

Kartu su Mindaugu į Tokiją ruošiasi ir naujienų portalo tv3.lt sporto žurnalistas Mažvydas Laurinaitis. Didžiuliai sporto įvykiai ir darbas juose Mažvydui – ne naujiena, tačiau galimybė išbandyti save olimpinėse žaidynėse, jam pasitaikė pirmąkart.

„Sporto žurnalistui darbas olimpinėse žaidynėse reiškia tiek pat, kiek sportininkui startas jose. Tai – svarbiausias sporto renginys, į kurį nors kartą nori nukeliauti kiekvienas. Anksčiau jau yra tekę dirbti pasaulio krepšinio čempionate Kinijoje, bet Tokijo žaidynės, be jokios abejonės, didesnis ir rimtesnis iššūkis. Apmaudu, kad jos vyks tokiomis aplinkybėmis – su daugybe ribojimų ir be žiūrovų, bet tai reiškia, kad mes, žurnalistai, turėsime įdėti dar daugiau darbo ir kaip įmanoma labiau žiūrovus ir skaitytojus priartinti prie šio renginio emocijų ir dvasios. Nors ir turėsime mažiausią olimpinę komandą vasaros žaidynėse per visą istoriją, esu tikras, kad mūsų sportininkai padovanos medalių ir svarbiausia – atiduos visas jėgas“, – sakė tv3.lt sporto žurnalistas Mažvydas Laurinaitis.

Be to, kad svarbiausios olimpinių žaidynių transliacijos ir lietuvių sportininkų startai skaitytojus ir žiūrovus visuomet vienu paspaudimu pasieks tiesiog naujienų portale tv3.lt, šis ryškiausias metų sporto įvykis taip pat bus transliuojamas ir dviem TV3 žiniasklaidos grupės kanalais – TV3 ir TV6, o papildomai visas olimpinių žaidynių naujienas sporto aistruoliai nuolatos kviečiami sekti ir kitose žiniasklaidos grupės valdomose platformose – visų patogumui, visa tai bus galima rasti ir internetinėje platformoje TV3 Play.

Olimpinės žaidynės visada su tavimi ir naujienų portalu tv3.lt – https://www.tv3.lt/tokyo2020!