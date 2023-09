Olimpinės bronzos savininkė padavė į teismą JAV rinktinės kineziterapeutą dėl seksualinės prievartos

Trečiadienį Niujorko valstijos valstijos teismui pateiktame ieškinyje atsakovais įvardyti gydytojas, Montanoje gyvenantis kineziterapeutas Jonathanas Wilhelmas, taip pat JAV olimpinis ir parolimpinis komitetas (USOPC) ir JAV bobslėjaus ir skeletono federacija.

35-erių A. Evans ketvirtadienį išplatintame pranešime spaudai teigė, kad „pakartotinis priekabiavimas ir seksualinė prievarta“ ją „fiziškai ir emociškai sužalojo taip, kad jaučiu nuolatinį nerimą ir nebemyliu bobslėjaus sporto“.

Ieškinyje teigiama, kad J. Wilhelmo elgesys „atspindi prievartą, kurią vykdė“ Larry Nassaras, buvęs JAV gimnastikos rinktinės gydytojas, kuriam 2018 m. paskelbus nuosprendį dėl gimnasčių seksualinio išnaudojimo, skirta 175 metų laisvės atėmimo bausmė.

Olympic medalist bobsledder Aja Evans filed a lawsuit Wednesday alleging she was sexually assaulted during treatment sessions by a Team USA doctor.



Content warning: This article includes details of alleged sexual assault.



