Olimpinės atrankos akivaizdoje – skandalas: Nyderlandai neįsileidžia Rusijos gimnastikos žvaigždžių

Dabartinei daugiakovės pasaulio čempionei A. Melnikovai, taip pat Viktorijai Listunovai ir Annai Kalmykovai Nyderlandai atsisakė išduoti vizas. Apie tokį sprendimą Rusijos gimnastikos federacijai pranešė Nyderlandų ambasada Maskvoje.
„Rusijos gimnastikos federacija Nyderlandų valdžios veiksmus laiko sąmoningu bandymu pašalinti stipriausias gimnastes iš kovos dėl pasaulio čempionato medalių ir olimpinių kvotų“, – teigiama federacijos interneto svetainėje.
Rusijos atstovai tokį sprendimą pavadino tiesiogine diskriminacija ir lygių sąlygų siekiant olimpinių kelialapių principo pažeidimu.
Federacija taip pat paskelbė ketinanti kreiptis į tarptautinę gimnastikos federaciją „World Gymnastics“ bei Tarptautinį olimpinį komitetą (TOK), kad šie įvertintų susidariusią situaciją ir jos poveikį olimpinei atrankai.
Nerimas dėl dalyvavimo varžybose Rusijoje kilo dar praėjusią savaitę. Likus vos dviem dienoms iki numatyto delegacijos išvykimo į Nyderlandus, sportininkės vis dar neturėjo vizų. Nyderlandų užsienio reikalų bei sveikatos, gerovės ir sporto ministerijos naujienų agentūrai ANP nurodė neteikiančios informacijos apie konkrečių asmenų prašymų išduoti vizas situaciją.
Antradienį pasaulio čempionato organizatoriai patvirtino, kad dalis Rusijos delegacijos jau vyksta į Nyderlandus. Vis dėlto organizatorių atstovas negalėjo pasakyti, kurie konkrečiai sportininkai keliauja į Roterdamą.
Anksčiau šiais metais „World Gymnastics“ panaikino Rusijos gimnastų suspendavimą, įvestą dėl Rusijos agresijos Ukrainoje, ir leido jiems sugrįžti į pasaulio čempionatą, tačiau pagal Europos Sąjungos ir Nyderlandų taisykles rusai negali varžytis su savo šalies vėliava. Varžybose jie dalyvaus „World Gymnastics 2“ komandos pavadinimu.
Tuo metu dar penki Rusijos rinktinės gimnastai – Liudmila Roščina, Milana Kajumova, Ilja Zaika, Savely Sedinas ir Muhammadjonas Yakubovas – vis dar laukia sprendimų dėl vizų.
Pasaulio sportinės gimnastikos čempionatas Roterdame prasidės spalio 17 dieną. Šios varžybos bus pirmasis atrankos etapas į 2028 metų Los Andželo olimpines žaidynes.
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