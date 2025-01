Olimpiečiai nusivylę: daugiau nei 100 sportininkų jau grąžino Paryžiaus žaidynių medalius

JAV riedlentininkas Nyjah Hustonas dar rugpjūčio viduryje pirmasis prabilo apie itin prastą medalių kokybę.

„Gerai, šie medaliai atrodo puikiai, kai yra visiškai nauji“, – sakė sportininkas. „Bet po to, kai šiek tiek leidau jam pabūti ant odos su prakaitu ir savaitgalį draugams leidau jį nešioti... Jie nėra tokie kokybiški, kaip galima pagalvoti. Atrodo parūdiję. Nežinau.. Tai yra olimpiniai medaliai, turėtume šiek tiek pagerinti kokybę“.

Rebeca Andrade, kuri laisvųjų pratimų finale nugalėjo pačią Simonę Biles, irgi sakė, kad medalių kokybė sparčiai prastėja.

Over 100 athletes have returned their Paris 2024 Olympic medals due to damage and rust, just five months after the Games.



According to French media, this led organisers to dismiss Monnaie de Paris, the company responsible for their production.



🧵1 pic.twitter.com/lD8Dk06lM2

REKLAMA