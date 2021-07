Olimpiados startas: lokys šalia stadiono, antausis amerikietėms ir įspūdingas Martos pasiekimas

Moterų futbolo turnyras iš karto prasidėjo nuo staigmenos – jau pirmose G grupės rungtynėse švedės 3:0 (1:0) pamokė JAV rinktinę. Švedės taip nutraukė įspūdingą amerikiečių seriją – JAV rinktinė prieš tai nepralaimėjo net 44 rungtynių iš eilės.

Panašu, kad amerikiečių šiam mačui neįkvėpė net ir savotiška keršto galimybė. 2016 m. Rio de Žaneiro olimpiados ketvirtfinalyje būtent švedės po baudinių serijos sensacingai eliminavo JAV rinktinę, kuri auksą laimėjo 1996 m., 2004 m., 2008 m. ir 2012 m. vasaros olimpinėse žaidynėse.

F grupės starte Brazilijos rinktinė 5:0 (2:0) sutriuškino Kiniją, o šiame mače netrūko įspūdingų pasiekimų. Legendinė Marta pelnė dublį ir tapo pirmąja futbolininke istorijoje, kuri pasižymėjo įvarčiais penkiose olimpinėse žaidynėse iš eilės. Tuo tarpu 43-ejų Formiga tapo pirmąja futbolininke, dalyvavusia net septyniose olimpiadose.

