Olimpiados atidarymo atgarsiai: per Ukrainos eiseną prisnūdęs Putinas ir pusnuogis Amerikos Samoa atstovas

Tose žaidynėse P. Taufatofua vėl nešė šalies vėliavą. Tradicija buvo pratęsta ir Tokijo olimpiadoje – Tongos atletas grįžo į taekvondo kovas, vėl paėmė vėliavą į rankas ir pusnuogis pražygiavo atidarymo ceremonijoje.

Deja, ši graži tradicija nutrūko – į 2022 m. Pekino olimpiadą P. Taufatofua neatvyko. Tongos simbolis pažymėjo, kad vietoj žaidynių nusprendė skirti savo laiką pagalbai Tongos žmonėms, kuriuos skaudžiai paveikė ugnikalnio išsiveržimas. „Šį kartą negalėsiu startuoti Pekino olimpiadoje. Dabar mane šaukia tauta ir aš turiu atsakyti į jų pagalbos šauksmą“, – rašė P.Taufatofua, pažymėjęs, kad yra nusiteikęs startuoti 2024 m. Paryžiaus olimpiadoje.

Tiesa, pusnuogių vėliavų nešėjų tradiciją Pekine iš P. Taufatofua perėmė Nathanas Crumptonas. Vienintelis Amerikos Samoa atstovas žaidynėse, kuris ruošiasi startui skeletono trasoje, net ir esant 4 laipsnių pagal Celsijų šalčiui nusprendė nešti šalies vėliavą apsirengęs taip, tarsi būtų savo atstovaujamoje saloje.

Po šių metų atidarymo ceremonijos nemažai dėmesio teko ir Vladimirui Putinui. Rusijos prezidentui šalių eisena, panašu, gerokai nusibodo, o pasirodžius Ukrainos delegacijai V.Putinas beveik užsnūdo.

