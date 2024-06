Oleksandras Usykas prarado neginčijamo čempiono vardą – atsisakė vieno iš savo diržų

Gegužės 18 d. O. Usykas daliniu sprendimu nugalėjo Tysoną Fury ir prie savo WBA, WBO ir IBF titulų pridėjo WBC titulą.

Visgi ukrainietis teigia, kad jis atsisakė IBF čempiono diržo, kuris dabar gali atitekti numatomos Anthony Joshua ir Daniel Dubois dvikovos nugalėtojui.

D. Dubois yra privalomas IBF pretendentas ir rugsėjo 21 d. Vemblio stadione turėtų kautis su kitu britu A. Joshua.

„Anthony ir Danieliau, žinau, kad IBF titulas jums svarbus. Tai mano dovana jums rugsėjo 21 d.“, – sakė O. Usykas vaizdo žinutėje, paskelbtoje socialiniame tinkle „X“.

