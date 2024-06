Pasaulio čempionas vietoj kovos su Egidijumi Kavaliausku pasirinko lietuvio nokautuotą varžovą

„Varžovas naujas, o rezultatas bus tas pats. 32-0 ir 29 nokautai – jau netrukus“, - rašė J.Ennisas.

NEW OPP SAME RESULTS! 😈 #AndStill 🤴🏾 #PIACTour ⚰️ #HISTORY 32-0 29KOs coming soon 😈🙏🏾❗️ #Mr .Catchabody #CBG #HOMECOMING 👑 YOU DO NOT WANT TO MISS THIS 💣 pic.twitter.com/eapxooARDd

J.Ennisui teko skubiai ieškoti naujo varžovo po to, kai gydytojai neleido kanadiečiui Cody Crowley kautis liepos 13 d. Kanadietis dar nėra atsigavęs po akių operacijos.

Fanai socialiniuose tinkluose ragino J.Ennisą kautis su Eimantu Stanioniu, o Egidijus Kavaliauskas pats viešai pasisiūlė užimti C.Crowley vietą. Deja, lietuviui proga kautis dėl pasaulio čempiono diržo nebuvo suteikta.

Boot Ennis vs David Avanesyan: Oh The Irony‼️



When Terence Crawford fought Avanesyan he was the #6 or 7 welterweight in the world & in the top 10 of 3 different sanctioning bodies…



-Crawford detractors called him a duck…



When Jaron Ennis fights he will be #4 via the WBC & #6… pic.twitter.com/JFYRAG7mPM