Oficialu: „Wolves“ papildė 7 sezonus „Real“ garbę gynęs Eurolygos čempionas

Vasarą J.Tayloras atsisveikino su Madrido „Realu“, kuriame žaidė nuo savo karjeros Europoje pradžios. Karališkajame klube krepšininkas praleido septynis sezonus, per juos fiksuodamas vidutinę 5,9 pelnytų taškų ir 1,7 atkovoto kamuolio statistiką per 16,5 minutės Ispanijos ACB čempionate, o Eurolygoje per kone 17 minučių vidutiniškai rinko po 4,7 taško ir sugriebė po 1,8 atkovoto kamuolio.

Su „Real“ jis laimėjo visus įmanomus titulus: po keturis kartus tapo ACB čempionu ir laimėjo Ispanijos Supertaurę, tris sykius iškovojo Karaliaus taurę („Copa del Rey“), kartą triumfavo Eurolygoje ir į viršų kėlė FIBA Tarpžemyninę taurę.

2012 m. J.Tayloras NBA naujokų biržoje 31-uoju šaukimu buvo pasirinktas Šarlotės „Bobcats“ (dab. „Hornets“) klubo ir debiutiniame sezone pelnė po 6,1 taško bei atkovojo po 1,9 kamuolio per 19,6 minutės.

Antraisiais metais jis pagerino savo statistinius duomenis (8 taškai ir 2,3 atkovoto kamuolio), bet spėjo sužaisti tik 26 rungtynes, nes patyrė Achilo sausgyslės traumą, po kurios sezonas buvo baigtas anksčiau laiko. Sugrįžimas į aikštelę užtruko, todėl žaidimo laikas Šarlotės komandoje susitraukė. Po dar vieno sezono J.Tayloras grįžo į Europą.

„Labai džiaugiamės, kad mums pavyko prisivilioti tokio kalibro žaidėją kaip Jeffery. Tai žaidėjas, kuris septynerius metus praleido aukščiausiame lygyje Europoje, tad į mūsų komandą atsiveža milžinišką patirties bagažą. Jeffery mums bus labai didelė paspirtis ne tik gynyboje, kur jis pasižymi elitiniais įgūdžiais, bet ir universalumu puolime.

Nors pastaruosius keletą metų jis atliko tik specifinį vaidmenį puolime, mūsų komandoje jis kur kas dažniau turės kamuolį savo rankose ir taps vienu tų žaidėjų, kurie lemiamais momentais galės nulemti rungtynių baigtį. Jam gali prireikti šiek tiek laiko įsivažiuoti, bet tai labai svarbus papildymas, kuris kilstels visos komandos bendrą pajėgumą“, – neabejojo „Wolves“ krepšinio operacijų vadovas Algimantas Bružas.

Naujasis „Wolves“ komandos krepšininkas prie komandos turėtų prisijungti po Kalėdų.