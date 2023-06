Oficialu: Simmonsas nepadės Australijai Pasaulio taurėje

Šį kartą pranešta apie tai, kad Australijos rinktinei nepadės 26-erių NBA žaidėjas Benas Simmonsas.

Australijos krepšinio federacija praneša, kad B. Simmonas nori išsigyti traumas ir visą dėmesį skirti savo reabilitacijai ir taip geriau pasiruošti 2023–2024 m. NBA sezonui.

B. Simmonas teigia, kad kituose čempionatuose, esant palankioms galimybėms, vėl prisiungs prie Australijos rinktinės.

B. Simmonsas rungtyniauja Bruklino „Nets“ ekipoje.

Australija grupės varžybose kausis su Suomija, Vokietija ir Japonija.

Pasaulio čempionatą transliuos TV3 televizija ir naujienų portalas tv3.lt.

Ben Simmons and the Brooklyn Nets have advised Basketball Australia that Ben is unavailable for the World Cup.

Ben needs more time to focus on his rehab and he looks forward to being part of the Boomers in the future.

We wish Ben all the best in his recovery. pic.twitter.com/XJ41uqA9Ya