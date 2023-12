Oficialu: Saudo Arabijoje įvyks Lionelio Messi ir Cristiano Ronaldo akistata

Lionelio Messi atstovaujama komanda sausio 29-ąją dieną susitiks su „Al-Hilal“ futbolininkais, tuo tarpu vasario 1-ąją dieną įvyks futbolo gerbėjų laukiama akistata su Cristiano Ronaldo vedama „Al Nassr“ ekipa.

„Tai dar viena puiki galimybė užmegzti ilgalaikius santykius su gerbėjais. Džiaugiamės galėdami susitikti su naujais gerbėjais Saudo Arabijoje. Tikimės, kad žmonės visame pasaulyje prisijungs, kad pamatytų tokias svajonių rungtynes kaip šios“, – kalbėjo Majamio „Inter“ vadovas Xavieras Asensi.

Adding a stop to our Preseason International Tour📍🌏



We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!



In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi