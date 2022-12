Specialistas dirigavo rinktinei nuo 2014-ųjų.

Vadovaujant specialistui Portugalijos rinktinė laimėjo Europos čempionatą 2016-aisiais bei Tautų lygą 2019-aisiais.

Pasaulio taurėje komanda pasiekė ketvirtfinalį, kuriame nusileido marokiečiams 0:1.

Fernando Santos has left his role as head coach of Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/IhTy4sqhHN