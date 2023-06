Oficialu: pirmasis NBA naujokų šaukimas Wembanyama keliasi į „Spurs“

Jį pasirinko San Antonijaus „Spurs“ klubas.

V. Wembanyama įvardinamas kaip didžiausias talentas nuo LeBrono Jameso laikų, kurį lygiai prieš 20 metų pasirinko Klivlando „Cavaliers“.

221 cm ūgio Prancūzijos talentas yra universalus žaidėjas, galintis tiek dominuoti baudos aikštelėje, tiek mesti tritaškius, tiek pats pradėti atakas.

Praėjusį sezoną V. Wembanyama žaidė Paryžiaus „Metropolitan“ klube ir su komanda pasiekė Prancūzijos finalą.

Antruoju numeriu Šarlotės „Hornets“ pasikvietė puolėją iš Alabamos universiteto Brandona Millerį.

Šiuo metu vyksta antrasis naujokų biržos ratas, o jame savo pavardę tikisi išgirsti ir lietuvis Ąžuolas Tubelis.

