Oficialu: „Liverpool“ pratęsė kontraktą su komandos kapitonu Jordanu Hendersonu

„Man yra didelė garbė turėti galimybę tęsti šią kelionę. Žinoma, jog nuo to laiko, kai pirmą kartą atvykau į klubą, pasikeičiau tiek kaip žaidėjas, tiek kaip žmogus. Per čia praleistą laiką daug ko išmokau ir suaugau, už tai turiu padėkoti daugeliui žmonių.

Man čia patinka kiekviena praleista minutė. Net ir sunkiais laikais mėgavausi būdamas šio klubo dalimi. Noriu likti šioje komandoje tiek ilgai, kiek galėsiu. Tęsti šią kelionę yra neįtikėtina tiek man, tiek mano šeimai, tikiuosi, jog fanai ir klubas jaučiasi taip pat“,- kalbėjo futbolininkas.

Priminsime, jog kiek anksčiau Anglijos klubas taip pat pratęsė sutartis su Virgiliu van Dijku, Aissonu Beckeriu, Trentu Alexanderiu-Arnoldu, Fabinho ir Andy Robertsonu.

𝑻𝒆𝒏 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈... 🤩@JHenderson has signed a new contract to commit his long-term future to the Reds 🙌